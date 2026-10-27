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Kármán András pénzügyminiszter, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (b-j) a jövõ évi költségvetés további részleteirõl tartott sajtótájékoztatón a Pénzügyminisztériumban 2026. október 27-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Magyar Péter dátumokat közölt, sűrű hetük lesz a lakásvásárlóknak

Infostart

„A kormány döntése alapján az október 31-ig megkötött ingatlan adásvételi szerződéseknél és a bankokhoz november 15-ig benyújtott hitelkérelmeknél lehet igényelni az Otthon Start hitelt. Ezzel a folyamatban lévő ingatlan vásárlások rendben lezárhatóak” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

„Ettől függetlenül a Wekerle+ hitelprogram a holnapi naptól hatályba lép” – tett hozzá kommentben Magyar Péter miniszterelnök.

Előzőleg délelőtt a 2027-es költségvetés újabb részleteiről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, illetve Kármán András pénzügyminiszter. Ismertették a Wekerle Plusz lakásépítési- és vásárlási hitel, a lakástakarék és a társasházi felújításra vonatkozó konstrukciók részleteit és indulási dátumait, valamint egyes babavárós házaspárokra vonatkozó könnyítéseket.

Magyar Péter közölte: október 27-én elindul a Wekerle Plusz Vásárlási és Építési hitel, amely a jelenlegi Otthon Startot váltja fel,

melyben egyebek mellett 41-ről 45-re emelik az igénylési korhatárt. A korábban megkötött Otthon Start-szerződések érvényben maradnak, de lesz egy 15 napos átmeneti időszak.

Kármán András pénzügyminiszter elmondta: új és használt lakóingatlanok vásárolhatók ezzel a konstrukcióval, illetve új lakások építhetők. A fiatalokat kívánják segíteni az első otthonhoz jutásban, de az életkorhatár kitolásával az idősebb korosztályoknak is segítség lehet, főként hogy nincs megkötés gyermekvállalásra vagy családi állapotra. Nem kell többéves tb-jogviszony sem.

Az így vásárolt ingatlant nem lehet irodaként vagy bérbeadásra, csak lakáscélra hasznosíthatni, és megszűnik az a lehetőség, hogy valaki több ingatlant is megvásároljon ennek segítségével.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter dátumokat közölt, sűrű hetük lesz a lakásvásárlóknak

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„A kormány döntése alapján az október 31-ig megkötött ingatlan adásvételi szerződéseknél és a bankokhoz november 15-ig benyújtott hitelkérelmeknél lehet igényelni az Otthon Start hitelt. Ezzel a folyamatban lévő ingatlan vásárlások rendben lezárhatóak” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
 

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A Fővárosi Törvényszék európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Matolcsy Ádám és Stofa György ellen. Lezajlott a kormánytájékoztató, amelyen Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András tartott előadást a Wekerle Programról. Az is kiderült, hogy jövő héten dönt a kormány a december 24-i munkaszüneti napról, és a legfőbb ügyész személyéről. Mindeközben Orbán Anita Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna kedden Washingtonban, de az amerikai fél lemondta a találkozót, amit a hét második felében pótolhatnak.

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