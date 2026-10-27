Magyar Péter dátumokat közölt, sűrű hetük lesz a lakásvásárlóknak

„Ettől függetlenül a Wekerle+ hitelprogram a holnapi naptól hatályba lép” – tett hozzá kommentben Magyar Péter miniszterelnök.

Előzőleg délelőtt a 2027-es költségvetés újabb részleteiről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, illetve Kármán András pénzügyminiszter. Ismertették a Wekerle Plusz lakásépítési- és vásárlási hitel, a lakástakarék és a társasházi felújításra vonatkozó konstrukciók részleteit és indulási dátumait, valamint egyes babavárós házaspárokra vonatkozó könnyítéseket.

Magyar Péter közölte: október 27-én elindul a Wekerle Plusz Vásárlási és Építési hitel, amely a jelenlegi Otthon Startot váltja fel,

melyben egyebek mellett 41-ről 45-re emelik az igénylési korhatárt. A korábban megkötött Otthon Start-szerződések érvényben maradnak, de lesz egy 15 napos átmeneti időszak.

Kármán András pénzügyminiszter elmondta: új és használt lakóingatlanok vásárolhatók ezzel a konstrukcióval, illetve új lakások építhetők. A fiatalokat kívánják segíteni az első otthonhoz jutásban, de az életkorhatár kitolásával az idősebb korosztályoknak is segítség lehet, főként hogy nincs megkötés gyermekvállalásra vagy családi állapotra. Nem kell többéves tb-jogviszony sem.

Az így vásárolt ingatlant nem lehet irodaként vagy bérbeadásra, csak lakáscélra hasznosíthatni, és megszűnik az a lehetőség, hogy valaki több ingatlant is megvásároljon ennek segítségével.