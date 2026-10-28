Wekerle Plusz: az energetikai korszerűsítés dupla hasznot hozhat a szakértő szerint

Balogh László elmondta: a Wekerle+ program egy átfogó ingatlanpiaci támogatási program, aminek nemcsak a lakásvásárlás és ingatlanszerzés a hangsúlyos eleme, hanem a meglévő otthonok felújítása is. Ráadásul ami újdonság a korábbiakhoz képest, hogy most már nem csak a családi házak juthatnak ilyen támogatáshoz, ami energetikai korszerűsítést jelent, hanem a társasházi lakásban élők is tudnak támogatásra pályázni, maximum lakásonként 5 millió forintos támogatást, és legfeljebb lakásonként 200 ezer forintos önrész befizetésével.

„Ez azt jelenti, hogy egy 20 lakásos társasház így akár 100 millió forintos keretből gazdálkodhat, vagy egy 45 lakásos társasház akár 225 millió forintos felújítási keretből.

Ezekből az összegekből már nagyon komoly felújítási programokat indíthatnak az épületek lakóközösségei, legyen szó akár szigetelésről, amit egybe lehet kötni akár homlokzati felújítással, vagy éppen fűtéskorszerűsítési programokkal”

– hangsúlyozta.

Kiemelte: a felújítás alapfeltétele, hogy a felújítandó épületeknek 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni. Ez pedig nem csak azt jelenti, hogy az egyes lakásokban élők rezsije mérséklődhet, hanem ezek az ingatlanok akár milliókkal többet érnek majd egy felújítás után.

Arról is beszélt, hogy ha megnézzük azt, hogy mit keresnek a vásárlók, akkor döbbenetes arányban a felújított és újszerű ingatlanok nyernek a felújítandó lakásokhoz képest.

„Idén 1,28 millió telefonos érdeklődés volt az ingatlan.com-on hirdetett eladó társasházi lakásokra, és ezeknek több mint a kétharmada az a felújított, jó állapotú vagy újszerű lakásokra érkezett” – fogalmazott.

Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak, hogy többet ér egy felújított ingatlan, nem csak, hogy kevesebb a rezsije, de később, hogyha eladásra kerül sor, akkor jóval hamarabb találnak vevőre ezek az ingatlanok.

Elmondta: megkérdezték a Gazdasági Minisztériumot, hogy lakások, tulajdonosai vagy lakóközösségek pályázhatnak-e erre az összegre, és a válaszukban kifejtették, hogy

a támogatásra lakóközösségek pályázhatnak,

tehát összességében az épületek egészére vonatkozik ez a lakástámogatás, tehát valószínűleg minden ott élőnek részt kell venni a pályázatban.

„Ezért is fontos az, hogy az önrész összege nem lehet több 200 ezer forintnál, mert eddig jelentősen leszűkítette a társasházak mozgásterét, hogyha volt olyan lakó, aki nem szívesen fizette ki azt az önrészt, amit például egy piaci alapú hitelhez kellett nyújtani egy társasház felújítása során, ez blokkolni tudta az egész épület korszerűsítését” – mondta.

Hozzátette: most olyan alacsonyra kerül a küszöb, hogyha valaki ki tudja gazdálkodni azt a 200 ezer forintos önrészt, és ezért cserébe egy 5 millió forint értékű támogatást kap vissza nem térítendő támogatás vagy kamatmentes hitel formájában, ez sokkal jobban mozgásba lendítheti a társasházakat.

Balogh László szerint ez nemzetgazdasági szempontból is jelentős tétel lehet, mert a minisztérium kalkulációi szerint 2030-ig 120 ezer otthon újulhat meg az energetikai korszerűsítéseknek köszönhetően, és ez akár 1100 milliárd forintnál nagyobb megrendelésállományt biztosíthat az építőipari vállalkozások számára, aminek általános gazdaságélénkítő hatása is lehet.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.