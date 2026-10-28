Halottak napja: közlekedési változások Budapesten

A közlemény szerint a temetőket érintő járatokon csütörtöktől vasárnapig, minden nap 7 órától 20 óráig a temetők mellett levő megállókban a BKK nem alkalmazza az elsőajtós felszállási rendet, a járművek valamennyi ajtaja használható lesz le- és felszállásra.

A társaság - a sírkertek környékén ilyenkor jellemző megnövekedett autóforgalom, illetve a korlátozott parkolási lehetőségek miatt – azt javasolja, hogy a temetőkbe látogatók elsősorban a közösségi közlekedést válasszák.

Felhívták a figyelmet, hogy szombaton és vasárnap megváltozik az Új köztemető környékén a forgalmi rend: a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába. Ebben az időszakban a 95-ös és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.

A BKK az utazások megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást használatát ajánlja.

A temetői közlekedési rend részletei megtalálhatók a bkk.hu/hirek/2025/10/kozlekedes-a-fovarosban-mindenszentek-es-halottak-napjan-valamint-az-oszi-iskolaszunet-idejen.15565/ oldalon.

A mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódó további temetői információkról a Budapesti Temetkezési Intézet oldalán - https://bti.budapestikozmuvek.hu/ - lehet tájékozódni.