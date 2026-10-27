A közelgő ünnepek veszélyeire figyelmeztetnek a hatóságok

Varga Balázs, az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban megszaporodnak a jogsértések, ezért már a temetőlátogatás előtt a lakhely elhagyásakor győződjön meg mindenki arról, hogy megfelelően bezárta a lakását, udvarát, házát.

A tömegközlekedési eszközökön figyeljünk arra, hogy az értéktárgyakat a kabátok, táskák belső zsebébe helyezzük el, ezzel is megnehezítve a zsebtolvajok dolgát. A sír gondozása közben se hagyja senki őrizetlenül a táskáját, illetve az autókban se hagyjon senki értéktárgyakat látható helyen - sorolta az alezredes.

Berzai Zsolt, az ORFK Balesetmegelőzési Osztály vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy ezekben a napokban megnő a közúti forgalom és a balesetveszély. Ezért a temetőlátogatás előtt az autóval közlekedők lehetőleg tervezzék meg az útvonalat az erre szolgáló weboldalak segítségével, illetve ha lehet ne csúcsforgalomba induljanak útnak.

A gyalog, illetve kerékpárral közlekedőknek azt ajánlják, hogy viseljenek a láthatóságot segítő, lehetőleg fényvisszaverő ruhadarabokat, mert ősszel korán sötétedik és romlanak a látási viszonyok.

Dóka Imre, az OKF helyettes szóvivője emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évben 93, 2026-ban pedig már 103 tűzeset történt a temetőkben, illetve a temetők környékén. Ennek nyomán tavaly 170 ezer négyzetméternyi, idén pedig már – a különösen száraz időjárás miatt – közel 500 ezer négyzetméternyi terület égett le.

Ezért az a kérésük, hogy a gyertya vagy mécses meggyújtása előtt mindenki tisztítsa meg a száraz növényzettől a sírhelyet és senki ne hagyja őrizetlenül a meggyújtott mécsest, illetve a megemlékezés után minden esetben győződjenek meg arról, hogy eloltották a lángot.

Hozzátette, hogy sokszor a temetői szeméttárolók gyulladnak meg, mert az emberek beledobják a még parázsló, vagy forró mécseseket.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakásokban, otthon meggyújtott gyertyák, mécsesek is gyakorta lakástüzeket okoznak ebben az időszakban, ezért azokat se hagyja senki őrizetlenül, illetve a halloween kelléként használt töklámpák megvilágítására, a tűzesetek megelőzése érdekében elsősorban a led-szalagok és led-izzók használatát ajánlja.

Mindhárman kiemelték: a hatóságok szorosan együttműködnek az ország mintegy négyezer sírkertjének biztosítása során a helyi polgárőr egyesületekkel, továbbá arra kértek mindenkit, hogy lehetőség szerint segítsék az idős emberek közlekedését a temetőlátogatások, a megemlékezések alkalmával.