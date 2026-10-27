ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.75
usd:
329.23
bux:
146629.75
2026. október 27. kedd Szabina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Balázs, az ORFK Bûnmegelõzési Osztályának vezetõje, Berzai Zsolt, az ORFK Balesetmegelõzési Osztály vezetõje és Dóka Imre, az OKF helyettes szóvivõje (b-j) az Országos-Rendõr-fõkapitányság (ORFK) és az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF) közös sajtótájékoztatóján a budapesti Fiumei úti sírkertben 2027. október 27-én. A sajtótájékoztatón a közelgõ ünnepek, a halottak napja, a mindenszentek és a halloween gyakori közbiztonsági veszélyeire hívták fel a figyelmet.
Nyitókép: Kovács Márton

A közelgő ünnepek veszélyeire figyelmeztetnek a hatóságok

Infostart / MTI

A közelgő ünnepek, a halottak napja, a mindenszentek és a halloween gyakori közbiztonsági veszélyeire hívták fel a figyelmet az Országos-Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) képviselői a budapesti Fiumei úti sírkertben kedden tartott sajtótájékoztatón.

Varga Balázs, az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban megszaporodnak a jogsértések, ezért már a temetőlátogatás előtt a lakhely elhagyásakor győződjön meg mindenki arról, hogy megfelelően bezárta a lakását, udvarát, házát.

A tömegközlekedési eszközökön figyeljünk arra, hogy az értéktárgyakat a kabátok, táskák belső zsebébe helyezzük el, ezzel is megnehezítve a zsebtolvajok dolgát. A sír gondozása közben se hagyja senki őrizetlenül a táskáját, illetve az autókban se hagyjon senki értéktárgyakat látható helyen - sorolta az alezredes.

Berzai Zsolt, az ORFK Balesetmegelőzési Osztály vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy ezekben a napokban megnő a közúti forgalom és a balesetveszély. Ezért a temetőlátogatás előtt az autóval közlekedők lehetőleg tervezzék meg az útvonalat az erre szolgáló weboldalak segítségével, illetve ha lehet ne csúcsforgalomba induljanak útnak.

A gyalog, illetve kerékpárral közlekedőknek azt ajánlják, hogy viseljenek a láthatóságot segítő, lehetőleg fényvisszaverő ruhadarabokat, mert ősszel korán sötétedik és romlanak a látási viszonyok.

Dóka Imre, az OKF helyettes szóvivője emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évben 93, 2026-ban pedig már 103 tűzeset történt a temetőkben, illetve a temetők környékén. Ennek nyomán tavaly 170 ezer négyzetméternyi, idén pedig már – a különösen száraz időjárás miatt – közel 500 ezer négyzetméternyi terület égett le.

Ezért az a kérésük, hogy a gyertya vagy mécses meggyújtása előtt mindenki tisztítsa meg a száraz növényzettől a sírhelyet és senki ne hagyja őrizetlenül a meggyújtott mécsest, illetve a megemlékezés után minden esetben győződjenek meg arról, hogy eloltották a lángot.

Hozzátette, hogy sokszor a temetői szeméttárolók gyulladnak meg, mert az emberek beledobják a még parázsló, vagy forró mécseseket.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakásokban, otthon meggyújtott gyertyák, mécsesek is gyakorta lakástüzeket okoznak ebben az időszakban, ezért azokat se hagyja senki őrizetlenül, illetve a halloween kelléként használt töklámpák megvilágítására, a tűzesetek megelőzése érdekében elsősorban a led-szalagok és led-izzók használatát ajánlja.

Mindhárman kiemelték: a hatóságok szorosan együttműködnek az ország mintegy négyezer sírkertjének biztosítása során a helyi polgárőr egyesületekkel, továbbá arra kértek mindenkit, hogy lehetőség szerint segítsék az idős emberek közlekedését a temetőlátogatások, a megemlékezések alkalmával.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A közelgő ünnepek veszélyeire figyelmeztetnek a hatóságok

orfk

okf

mindenszentek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Könnyítene a kormány a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerén, a kamara támogatja

Könnyítene a kormány a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerén, a kamara támogatja

Módosítana a kormány a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerén, melyet négy évvel ezelőtt szavazott meg a fideszes többségű parlament – jelentette be Porpáczy Krisztina, a területért felelős államtitkár. Bár még nincs hivatalos tervezet, az eddig ismertté vált részleteket üdvözli a kamara – mondta el Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Szakmai Tagozatának ügyvivője az InfoRádióban.
Magyar Péter dátumokat közölt, sűrű hetük lesz a lakásvásárlóknak

Magyar Péter dátumokat közölt, sűrű hetük lesz a lakásvásárlóknak

„A kormány döntése alapján az október 31-ig megkötött ingatlan adásvételi szerződéseknél és a bankokhoz november 15-ig benyújtott hitelkérelmeknél lehet igényelni az Otthon Start hitelt. Ezzel a folyamatban lévő ingatlan vásárlások rendben lezárhatóak” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
 

Többféle segítséget is kapnak a babaváró hitelesek – bejelentették a részleteket

Magyar Péter: október 28-án indul a Wekerle Plusz Vásárlási és Építési Hitel

Tibor Dávid a Wekerle Plusz programról: egy háztartás számára 22,5 millió forint elég nagy összeg

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.28. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Árokszállási Zoltán az MBH Elemzési Centrum igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról

Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról

A Fővárosi Törvényszék európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Matolcsy Ádám és Stofa György ellen. Lezajlott a kormánytájékoztató, amelyen Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András tartott előadást a Wekerle Programról. Az is kiderült, hogy jövő héten dönt a kormány a december 24-i munkaszüneti napról, és a legfőbb ügyész személyéről. Mindeközben Orbán Anita Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna kedden Washingtonban, de az amerikai fél lemondta a találkozót, amit a hét második felében pótolhatnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elindult az ABOUT YOU Marketplace: 160 ezer új termékből válogathatnak a magyar vásárlók, akár utánvéttel és csomagpontra is

Elindult az ABOUT YOU Marketplace: 160 ezer új termékből válogathatnak a magyar vásárlók, akár utánvéttel és csomagpontra is

A piactérhez már több mint ezer kereskedő csatlakozott, a vásárlók pedig több mint 160 ezer új termékkel találkozhatnak a kínálatban.

BBC
Business Sport Travel Science
Flávio Bolsonaro's passports cancelled after he fails to surrender them

Flávio Bolsonaro's passports cancelled after he fails to surrender them

The defeated presidential candidate is under investigation for alleged money laundering and barred from leaving Brazil.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 27. 18:02
Bóka János: a jövőben kedvezőtlenebb feltételekkel lehet lakáshoz jutni
2026. október 27. 17:52
Inspiráló digitális oktatási gyakorlat lett a ProSuli
×
×