Halottak napja: a katonaelődök és hősi halottak emlékére is gyújtsunk gyertyát!

A HM HIM a Facebook-oldalán közzétett felhívásában azt kérte, gyújtsanak gyertyát az emberek azok emlékére is, akik életüket áldozták a hazáért.

„Lobbanjon a láng az örök tisztelet és a soha el nem múló hála jeleként" – írták.

A bejegyzéshez készített YouTube-videóban Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök azt kérte, amikor az emberek meglátogatják elhunyt szeretteik sírját, ne feledkezzenek meg az önfeláldozó katonákról. Keressék fel sírjaikat a temetőkben vagy a hősi halotti emlékműveket, gyújtsanak mécsest, és hajtsanak fejet áldozatuk előtt.