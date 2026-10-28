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Szobor a budapesti Farkasréti temetőben a közelgő mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt 2020. október 31-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Halottak napja: a katonaelődök és hősi halottak emlékére is gyújtsunk gyertyát!

Infostart / MTI

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) azt kéri, halottak napján a hősi halottak emlékére is gyújtsanak gyertyát az emberek.

A HM HIM a Facebook-oldalán közzétett felhívásában azt kérte, gyújtsanak gyertyát az emberek azok emlékére is, akik életüket áldozták a hazáért.

„Lobbanjon a láng az örök tisztelet és a soha el nem múló hála jeleként" – írták.

A bejegyzéshez készített YouTube-videóban Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök azt kérte, amikor az emberek meglátogatják elhunyt szeretteik sírját, ne feledkezzenek meg az önfeláldozó katonákról. Keressék fel sírjaikat a temetőkben vagy a hősi halotti emlékműveket, gyújtsanak mécsest, és hajtsanak fejet áldozatuk előtt.

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Kezdőlap    Belföld    Halottak napja: a katonaelődök és hősi halottak emlékére is gyújtsunk gyertyát!

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