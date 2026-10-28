Forgalomkorlátozások a budapesti temetők környékén

Lezárják szombaton reggeltől vasárnap estig a XVI. kerületben a Tátraszirt sort a Lóca utca és a temető között, a XVIII. kerületi Reményik Sándor utcát, a XIX. kerületben a Temető közt, a X. kerületben az Újhegyi utat a Maglódi út és az Új Köztemető előtti körforgalom körforgalom között. A mozgáskorlátozottak járműveinek kivételével nem lehet továbbá behajtani a XVI. kerületben a Simongát utca temető előtti szakaszára.

Egyirányúvá teszik a X. kerületben a Sírkert utat, a Kozma utcát, a XXII. kerületben a Debrő utcát és a Víg utcát, a XII. kerületben a Bürök utcát, a XXIII. kerületben a Tartsay utcát és a Temetősort, a XVI. kerületben a Szabadföld úttal párhuzamos parkolót.

Gépkocsival a temetőkhöz vezető utakon tilos lesz megállni péntektől a rákoskeresztúri Új köztemetőnél a Sírkert úton és a Kozma utcában, a rákospalotai Zala György utcában, a pestszentlőrinci Nefelejcs utcában, a kispesti Darányi Ignác utca, Kassa utca és Kolozsvár utca egy-egy szakaszán és a Temető közben.

Tilos lesz megállni a pesterzsébeti temető körüli a Tartsay utca, Külső Vörösmarty utca, Vasfű utca, Temető sor egy-egy szakaszán, valamint a Farkasréti temetőnél a Hegyalja út, a Németvölgyi út és az Érdi út egy-egy szakaszán, továbbá a Márton Áron téren.

Feloldják a megállási tilalmat szombaton reggeltől a XXII. kerületben a Nagykőbánya utcában és a IV. kerületben a Megyeri úton. Tilos lesz balra kanyarodni a XV. kerületben a Zala György utcából a Szentmihályi útra.

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a sírkertek környékén a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a pedig a halottak napja a keresztény világban.