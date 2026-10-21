Komoly esők jönnek, riasztás szélvihar miatt

Közölték, egyre közelebb kerül Magyarországhoz a mediterrán ciklon, amelynek csapadékzónája többfelé hozhat számottevő esőt. A legfrissebb előrejelzés szerint a Dunántúl nyugati és északi részén, valamint az Északi-középhegység tágabb térségében helyenként 20 milliméter körüli csapadék is összegyűlhet.

A ciklonhoz kapcsolódó hidegfront északnyugat felől, az éjféli órákban érheti el Magyarországot.

A veszélyjelzés szerint a szerda éjjel érkező hidegfront mentén feltámad az északnyugatira forduló szél, amelyet az éjféli óráktól csütörtök késő délutánig kiemelten a Dunántúl északi, északkeleti felén kísérhetnek óránkénti 70-75 kilométeres sebességet elérő, meghaladó széllökések is.

A széllökések a Dunántúli-középhegység magasabb térszínein, valamint a Balaton térségében akár az óránkénti 85-90 kilométeres sebességet is meghaladhatják.