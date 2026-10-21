Vége a dögunalomnak az időjárásban – videó

Csapadékzóna közeledik, szerda délután délnyugat felől jön az eső; előtte meleg lesz, utána hideg.

Ami a részleteket illeti, egy szerdán érkező légörvény előterében meleg levegő tolul össze, napközben jönnek a felhők és a csapadék, ezt követi a hidegfronti szakasz erős, viharos szél kíséretében. Szerda reggel derűs, nyugodt, hideg idővel kezdődik a nap, foltokban köd és néhol vagy is volt, igaz, az Észak-Dunántúlon 12 fok volt a minimum.

Szerda délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, a csúcs árnyékban 17-25 fok lesz, majd beront az eső, és gyorsan lehűl a levegő.

Csütörtökön már keleten, északkeleten is esni fog, az ország nagy részén 10 milliméter környékén alakulnak a csapadékösszegek. Erős, viharos széllel jön tehát a lehűlés, pénteken viszont már nem igazán fog esni.