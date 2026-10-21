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Téli erdő, felhős időben.
Nyitókép: Pixabay

Vége a dögunalomnak az időjárásban – videó

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A szerdai, szinte késő nyárias hőmérsékletet az érkező vaskos esőfelhők törik le.

Csapadékzóna közeledik, szerda délután délnyugat felől jön az eső; előtte meleg lesz, utána hideg.

Ami a részleteket illeti, egy szerdán érkező légörvény előterében meleg levegő tolul össze, napközben jönnek a felhők és a csapadék, ezt követi a hidegfronti szakasz erős, viharos szél kíséretében. Szerda reggel derűs, nyugodt, hideg idővel kezdődik a nap, foltokban köd és néhol vagy is volt, igaz, az Észak-Dunántúlon 12 fok volt a minimum.

Szerda délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, a csúcs árnyékban 17-25 fok lesz, majd beront az eső, és gyorsan lehűl a levegő.

Csütörtökön már keleten, északkeleten is esni fog, az ország nagy részén 10 milliméter környékén alakulnak a csapadékösszegek. Erős, viharos széllel jön tehát a lehűlés, pénteken viszont már nem igazán fog esni.

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Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
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Kedden is az AI-vállalatok és az iráni konfliktus fejleményei voltak a nemzetközi befektetői figyelem középpontjában, de idehaza is akadtak izgalmak: 14 órakor napvilágot látott az MNB kamatdöntése, és napközben a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatta a kormány, miután tegnap Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Az európai tőzsdéken a kereskedés nagy részében negatív volt a hangulat, az amerikai tőzsdén pedig kezdetben újra nyomás alá kerültek az AI-részvények a nyitást követően, de napközben nagyot fordultak az indexek, amit az olajár esése mellett vállalati gyorsjelentések segítettek.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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