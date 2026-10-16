Ausztria sem feledte 1956-ot: országszerte készülnek a jubileumi megemlékezésekre

Ausztria közvetlenül is érintett volt az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeiben, különösen a Magyarországról érkező menekültek fogadásában. Méhes Márton, a Collegium Hungaricum bécsi igazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy Magyarország nagyra értékeli az akkori osztrák szolidaritást és támogatást.

Hozzátette, hogy az osztrákok ma is sajátjuknak érzik az 1956-os forradalom emlékét és annak következményeit, és szívesen részt vesznek az események megőrzésében. Tapasztalatai szerint idén számos osztrák intézmény és szervezet kezdeményezett programokat a forradalom 70. évfordulója alkalmából. A rendezvények között konferenciák és kiállítások is szerepelnek, ami külön öröm a magyar szervezők számára.

Méhes Márton példaként kiemelte, hogy a héten nyílt meg az Osztrák Nemzeti Könyvtár fotóanyagából összeállított, Az emberség hídja – Ausztria és az 1956-os magyar forradalom című kiállítás. Az évfordulóhoz kapcsolódóan megemlékezéseket és koszorúzásokat is tartanak, emellett több szakmai konferenciát is rendeznek. Ezek közé tartozik a Grazi Egyetem nagyszabású konferenciája, valamint a jövő héten a bécsi Hadtörténeti Múzeumban sorra kerülő tanácskozás.

Továbbá a Collegium Hungaricum együttműködésével a bécsi Moods koncertteremben Álmok címmel művészeti eseményt is rendeznek. A program középpontjában a magyar filmzenék állnak: koncerttel és beszélgetéssel emlékeznek meg az 1956-os forradalomról – mondta.

A Collegium Hungaricum egyik kiemelt programja az ausztriai magyar szervezetekkel közösen rendezett megemlékezés lesz, amelyet október 21-én tartanak az intézetben, az ausztriai magyar közösség részvételével – mondta Méhes Márton, a bécsi intézmény igazgatója.

Egy másik programot St. Pöltenben, az ottani tartományi könyvtárral és levéltárral együttműködésben szerveznek. A beszélgetésen közéleti szereplők és történészek járják körül az emlékezetkultúra, valamint a levéltári források és az archív dokumentumok jelentőségét. Méhes Márton kiemelte, hogy az alsó-ausztriai levéltárban számos értékes, az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó dokumentumot őriznek. Ezek között megtalálhatók a traiskircheni egykori menekülttábor, valamint más befogadóállomások személyi anyagai is. A dokumentumok további kutatási lehetőségeket kínálnak, és a magyar családok, illetve a történészek számára egyaránt fontos információkat rejthetnek.

A Collegium Hungaricum az osztrák intézményekkel közösen szervezett programokat is támogatja. Az egyik helyszín a bécsi Metro Kinokulturhaus, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából teljes magyar filmsorozatot rendeznek. De az évfordulóról egyházi keretek között is megemlékeznek: október 23-án a bécsi Szent István-székesegyházban ünnepi szentmisét tartanak.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó ausztriai programok és megemlékezések részletes listája itt olvasható.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.