Különös jelenség a magyar Parlament fölött – képek

A jelenség hátterében a légiközlekedés és egy felhőfizikai jelenség, az ún. Wegener–Bergeron–Findeisen-folyamat húzódik – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.

A viszonylag vékony Altocumulus felhő túlhűlt vízcseppekből áll. Az áthaladó repülőgép által keltett nyomás hullámok, vagy a kibocsájtott apró égéstermékek hatására a túlhűlt víz egy darabon megfagy, jégkristályok jönnek létre. A jégkristályok felett kisebb a telítési gőznyomás, mint a vízcseppek felett, így a vizcseppekről a vízmolekulák gyorsan átvándorolnak a jégkristályokra. A jégkristályok elkezdenek kihullani, és kialakul a lyukfelhő – írták a jelenségről.

Mindez bizonyos tekintetben hasonló ahhoz, amikor a nagyon tiszta víz képes jóval 0 fok alá hűlni, majd a legkisebb behatásra pillanatok alatt jéggé fagy.

Fotó: Csirmaz Kálmán és Adorján Lili (HungaroMet)