BKK: véget ér a feszült közlekedés a Szent Gellért rakparton

A Szent Gellért rakpart Rudas Gyógyfürdő előtti szakaszán régóta problémát jelent, hogy a gyalog és a kerékpárral közlekedők közös, helyenként szűk járdafelületen kénytelenek haladni. A kedvezőtlen helyzet több mint tíz éve, a villamosmegálló kiépítésével járó szűkítést követően alakult ki, majd az egyre népszerűbbé váló kerékpáros közlekedés és a turizmus növekedése miatt vált rosszabbá, szaporodott a gyalogosok és kerékpárosok közötti konfliktus – írja sajtóközleményében a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az október 19-én kezdődő munkálatok ezt a problémát enyhítik, a beruházás fő célja, hogy minél rövidebb szakaszon kelljen a gyalog és a kerékpárral közlekedőknek közös járdán osztozniuk. A Rudas Gyógyfürdővel szembeni, mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról a gyéren használt parkolósáv helyére.

Az új, kétirányú kerékpárutat egy teljes hosszában kiépített korlátsor fogja védeni a gépjárműforgalomtól, a kerékpárút járda felőli fel- és levezetéseihez rámpa kerül.

A kerékpáros forgalom áthelyezésével a járda ezen a szakaszon kizárólag a gyalogosoké lesz. A beruházás nem érinti a Rudas Fürdő oldalán található, a fürdő forgalmának kiszolgálásához így is elegendő általános és mozgássérült parkolóhelyeket, sem a forgalmi sávokat.

A kivitelezés heteiben a munkaterület mellett kisebb, lokális forgalomkorlátozásokra kell számítani, a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút köszöni ez idő alatt a közlekedők figyelmét és türelmét.

A Szent Gellért rakpart gyalogos és kerékpáros közlekedésének rendezése régóta napirenden van. A szakemberek ideiglenes forgalmi megoldással is keresték a választ a problémára korábban, majd a 2022–2023-as közösségi költségvetésen a budapestiek támogatásával nyertes ötletté vált a gyalogos és kerékpáros közlekedés szétválasztása.

Az előkészítés során kiderült, hogy a Szabadság híd és Erzsébet híd közti teljes szakasz átalakítása a tervezettnél összetettebb feladat.

A déli, fasorral szegélyezett szakaszon csak jóval nagyobb beavatkozással lehetne átalakítani a közlekedés rendjét, a legszűkebb részek biztonságos rendezéséhez pedig a jelzőlámpás forgalomirányítás módosítására és további műszaki beavatkozásokra is szükség lenne. Ezek költsége meghaladja a közösségi költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló összeget.

A szakemberek ezért egy olyan szakaszra fókuszáltak, ahol a rendelkezésre álló forrásból már most kézzelfogható javulást lehet elérni a közlekedés biztonságában. A tervezés során a szükséges műszaki egyeztetéseket és kisebb közműmunkák előkészítését is el kellett végezni.

A mostani beruházás ugyan nem oldja meg a Szent Gellért rakpart valamennyi gyalogos és kerékpáros közlekedési problémáját, de egy hosszabb távú program első részeként fontos lépés a biztonságosabb kialakítás felé

– írja a BKK által kiadott közlemény. A fejlesztés a Rudas Gyógyfürdő előtti, mintegy 260 méteres szakaszt érinti, a környező, szűk keresztmetszetű részek rendezése további beavatkozásokat igényel. A rakpart egyéb szakaszainak megújításáról és a folytatás műszaki tartalmáról jelenleg is folynak az egyeztetések, várhatóan a Budai Fonódó villamoshálózat Műegyetem előtti szakaszának megépítése nyomán nyílhat lehetőség a rakparti útvonal hiányzó átalakítására.

A mostani fejlesztésben még nem érintett, vegyes forgalmú szakaszok használóitól a BKK és a Budapest Közút azt kéri, továbbra is fokozottan figyeljenek egymásra a biztonságos közlekedés érdekében.