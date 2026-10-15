ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.64
usd:
324.26
bux:
144284.7
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Október 19-én indul a Szent Gellért rakpart Rudas Gyógyfürdővel szemközti oldalán a fővárosi közösségi költségvetésből finanszírozott átépítés, melynek során a villamosmegálló és a fasor közti szakaszon teljesen szétválasztják a gyalogos és a kerékpáros forgalmat. A beruházásában korláttal védett, kétirányú kerékpárutat létesítenek, így biztosítva napi több ezer gyalogos és kerékpározó biztonságosabb közlekedését.
Nyitókép: BKK

BKK: véget ér a feszült közlekedés a Szent Gellért rakparton

Infostart

Hosszú ideje okoz problémát a Szent Gellért rakpart Rudas Gyógyfürdő előtti szakaszon, hogy a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak egy közös, helyenként igen szűk járdán kell osztozniuk. A fejlesztés végével el lesz választva egymástól a biciklis-, gyalogos- és gépjármű-forgalom.

A Szent Gellért rakpart Rudas Gyógyfürdő előtti szakaszán régóta problémát jelent, hogy a gyalog és a kerékpárral közlekedők közös, helyenként szűk járdafelületen kénytelenek haladni. A kedvezőtlen helyzet több mint tíz éve, a villamosmegálló kiépítésével járó szűkítést követően alakult ki, majd az egyre népszerűbbé váló kerékpáros közlekedés és a turizmus növekedése miatt vált rosszabbá, szaporodott a gyalogosok és kerékpárosok közötti konfliktus – írja sajtóközleményében a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az október 19-én kezdődő munkálatok ezt a problémát enyhítik, a beruházás fő célja, hogy minél rövidebb szakaszon kelljen a gyalog és a kerékpárral közlekedőknek közös járdán osztozniuk. A Rudas Gyógyfürdővel szembeni, mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról a gyéren használt parkolósáv helyére.

Az új, kétirányú kerékpárutat egy teljes hosszában kiépített korlátsor fogja védeni a gépjárműforgalomtól, a kerékpárút járda felőli fel- és levezetéseihez rámpa kerül.

A kerékpáros forgalom áthelyezésével a járda ezen a szakaszon kizárólag a gyalogosoké lesz. A beruházás nem érinti a Rudas Fürdő oldalán található, a fürdő forgalmának kiszolgálásához így is elegendő általános és mozgássérült parkolóhelyeket, sem a forgalmi sávokat.

A kivitelezés heteiben a munkaterület mellett kisebb, lokális forgalomkorlátozásokra kell számítani, a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút köszöni ez idő alatt a közlekedők figyelmét és türelmét.

A Szent Gellért rakpart gyalogos és kerékpáros közlekedésének rendezése régóta napirenden van. A szakemberek ideiglenes forgalmi megoldással is keresték a választ a problémára korábban, majd a 2022–2023-as közösségi költségvetésen a budapestiek támogatásával nyertes ötletté vált a gyalogos és kerékpáros közlekedés szétválasztása.

Az előkészítés során kiderült, hogy a Szabadság híd és Erzsébet híd közti teljes szakasz átalakítása a tervezettnél összetettebb feladat.

A déli, fasorral szegélyezett szakaszon csak jóval nagyobb beavatkozással lehetne átalakítani a közlekedés rendjét, a legszűkebb részek biztonságos rendezéséhez pedig a jelzőlámpás forgalomirányítás módosítására és további műszaki beavatkozásokra is szükség lenne. Ezek költsége meghaladja a közösségi költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló összeget.

A szakemberek ezért egy olyan szakaszra fókuszáltak, ahol a rendelkezésre álló forrásból már most kézzelfogható javulást lehet elérni a közlekedés biztonságában. A tervezés során a szükséges műszaki egyeztetéseket és kisebb közműmunkák előkészítését is el kellett végezni.

A mostani beruházás ugyan nem oldja meg a Szent Gellért rakpart valamennyi gyalogos és kerékpáros közlekedési problémáját, de egy hosszabb távú program első részeként fontos lépés a biztonságosabb kialakítás felé

– írja a BKK által kiadott közlemény. A fejlesztés a Rudas Gyógyfürdő előtti, mintegy 260 méteres szakaszt érinti, a környező, szűk keresztmetszetű részek rendezése további beavatkozásokat igényel. A rakpart egyéb szakaszainak megújításáról és a folytatás műszaki tartalmáról jelenleg is folynak az egyeztetések, várhatóan a Budai Fonódó villamoshálózat Műegyetem előtti szakaszának megépítése nyomán nyílhat lehetőség a rakparti útvonal hiányzó átalakítására.

A mostani fejlesztésben még nem érintett, vegyes forgalmú szakaszok használóitól a BKK és a Budapest Közút azt kéri, továbbra is fokozottan figyeljenek egymásra a biztonságos közlekedés érdekében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    BKK: véget ér a feszült közlekedés a Szent Gellért rakparton

budapest

közlekedés

bkk

gyalogos

biztonság

felújítás

kerékpáros

átalakítás

szent gellért rakpart

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán új módszerre váltott és egyelőre elérte a célját

Irán új módszerre váltott és egyelőre elérte a célját
Hiába közölte Washington, hogy a félidős választásokig nem terveznek csapást mérni Iránra, Teherán taktikát váltott és egyre több hajót támad meg a Hormuzi-szorosban. Legutóbb egy újabb konténerhajót süllyesztettek el. Az olajszállítás ismét drámaian visszaesett. Nevük elhallgatását kérő hivatalnokok nyilatkoztak a fordulatról.
Volodimir Zelenszkij: elárulva érzem magam

Volodimir Zelenszkij: elárulva érzem magam

„Elárulva érzem magam” – mondta Donald Trumpról az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij azután bírálta Washingtont, hogy az ukrán hadsereg számára korlátozták a műholdas internethez való hozzáférést. Az amerikai elnök szerint az orosz finomítók elleni ukrán támadások megdrágították a dízelt.
 

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

Uniós bíróság: Magyarország megsértette az uniós jogot

VIDEÓ
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.15. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?

Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében az ukrajnai háború legújabb fejleményeivel foglalkoztunk. Donald Trump egyre nagyobb nyomást gyakorol Kijevre, és már nemcsak a katonai támogatás korlátozása, hanem Volodimir Zelenszkij leváltása is felmerült. Az amerikai politika változásának lehetséges következményeiről Huszák Dániellel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjével beszélgettünk. A második részben az ázsiai tőzsdéken végigsöprő eladási hullámot vizsgáltuk meg. A dél-koreai részvénypiac pár nap alatt hatalmasat zuhant, miközben egyre több kérdés merül fel a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések jövőjével kapcsolatban. A történtek hátterét Móró Tamással, a Concorde vezető stratégájával elemeztük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi megállapodás született: Kreml szerint Oroszország újraindítja a dízelexportot

Történelmi megállapodás született: Kreml szerint Oroszország újraindítja a dízelexportot

Oroszország újraindította a dízelexportot a balti-tengeri Primorszk kikötőjéből, miután megállapodást kötött az Egyesült Államokkal

BBC
Business Sport Travel Science
Russia accuses Ukraine of attacking oil refinery after Zelensky says strikes to resume

Russia accuses Ukraine of attacking oil refinery after Zelensky says strikes to resume

Ukraine's president says a pause on striking energy sites is over following fresh Russian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 16:46
Komoly gond van a belgyógyászatokon: kéréssel fordult a szaktárca a budapesti betegekhez
2026. október 15. 16:25
Felmentették a NAV egyik elnökhelyettesét
×
×