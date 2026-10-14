Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

A vezetőváltás óta 14,9 milliárd forinttal csökkentek a Magyar Nemzeti Bank tényleges kiadásai – mondta parlamenti beszámolójában az MNB elnöke. Varga Mihály hozzátette:

az infláció 2025 végére 2 és 4 százalék közé mérséklődött,

a forint jelentősen erősödött,

az arany- és devizatartalék 5,7 milliárd euróval nőtt,

a bankrendszer megerősítette a stabilitását,

az intézmény előző vezetése által összegyűjtött műalkotásokat visszaadták a múzeumoknak,

15 százalékos létszámcsökkentést hajtottak végre,

jelentősen mérsékelték a kommunikációs és rendezvényköltségeket,

felmondták a nagy költségű ingatlanbérleti szerződéseket,

több együttműködést indítottak a reálgazdaság szereplőivel,

az MNB nemzetközi tevékenységét pedig egy erre szakosodott nemzetközi alelnökség irányítja.

Az elnök beszélt a jegybanki alapítványok működésének felülvizsgálatáról is.

„A Magyar Nemzeti Bank új vezetése márciusban késlekedés nélkül hozzálátott a jegybanki alapítványi működés felülvizsgálatához is. A szükséges feljelentéseket az alapítvány új vezetése már 2025 áprilisában megtette. Emellett a Magyar Nemzeti Bank a Szabadság téri székház előző elnökségi ciklus idején történt felújításának ügyében szintén feljelentést tett, ahogyan további öt jegybanki tulajdonú ingatlan esetében is.

A vagyonmentésre irányuló lépések eredményeként eddig több mint 100 milliárd forint elvesztését sikerült megakadályozni,

és azon dolgozunk, hogy a megmentett összeg a jövőben tovább emelkedjen” – részletezte Varga Mihály.

Szerinte a jegybank új vezetésének sikerült a célnak megfelelően letörnie az inflációt, az MNB gazdálkodása feszesebb és átláthatóbb lett. az előző irányítástól megörökölt hagyaték rendbetétele folyamatban van, a szigorú és következetes monetáris politika eredményei pedig már a 2025-ös mutatókban is megjelentek.

A cikk Herczeg Zsolt tudósítása alapján készült.