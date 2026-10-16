Varga Mihály fontos dolgot mondott az inflációról

Az MNB tájékoztatása szerint a jegybankelnök kiemelte: Magyarország gazdasági kilátásai jelentősen javultak az elmúlt időszakban, ugyanakkor a megemelkedett energiaárak és a globális bizonytalanság továbbra is óvatos, adatvezérelt monetáris politikát indokol.

Varga Mihály elmondta: az infláció az idei évben várhatóan a jegybank 3 százalékos célja alatt marad, miközben a reálgazdasági növekedés számottevően gyorsulhat. A jegybank elsődleges célja továbbra is az árstabilitás elérése, amely elengedhetetlen a célul kitűzött euróbevezetéshez is. A monetáris tanács legutóbbi szeptemberi ülésén 2,5 százalékra módosította az inflációs célját, amely kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és tartósan alacsony inflációs szintet eredményezhet hosszútávon.

A jegybankelnök az euró jövőbeni bevezetéséről szólva hangsúlyozta: a csatlakozás megfelelő időzítésének meghatározásakor azt kell mérlegelni, hogy a lehetséges előnyök mikor haladják meg a kapcsolódó költségeket. A sikeres csatlakozás feltétele a megfelelő felkészültség és a gazdasági felzárkózás, amihez a jegybank az árstabilitás fenntartását biztosítja – szögezte le Varga Mihály.

Az MNB arról is tájékoztatott, hogy Varga Mihály kétoldalú találkozót tartott Mateusz Szczurekkel, az IMF európai régióért felelős igazgatójával, valamint Timur Suleimenov kazah jegybankelnökkel, akivel együttműködési megállapodást kötött a két ország jegybankja közötti hosszú távú együttműködés megerősítése érdekében.