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tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Óriási lángokkal ég egy hűtőház, hét településről gyűltek a tűzoltók Zalában

Infostart / MTI

Hétfő hajnalban kigyulladt egy hűtőház Kilimánban, a tűzoltók reggelre körülhatárolták a lángokat – tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kósi Zsolt szóvivő elmondta: a Kilimán határában lévő 2500 négyzetméteres épület jelentős részét elpusztította a a tűz, a tető beszakadt. Nem sérült meg senki, és még időben sikerült több nagy értékű gépet, valamint üzemanyagot kimenteni a lángoló épületből.

A helyszínre pacsai, nagykanizsai, zalakarosi, keszthelyi, letenyei és zalaegerszegi hivatásos, valamint gelsei önkéntes tűzoltók vonultak ki. A rajok nyolc vízsugárral és két létrasugárral tudták körülhatárolni a tüzet, és egy munkagép is segíti a bontást.

Kósi Zsolt hozzátette: az oltás és az utómunkálatok hosszabb ideig eltarthatnak a zalai településen.

(Nyitóképünk illusztráció)

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Kezdőlap    Belföld    Óriási lángokkal ég egy hűtőház, hét településről gyűltek a tűzoltók Zalában

tűz

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