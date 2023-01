Januárban dönthetnek a hajdúnánási MotoGP-pályáról

Még december 28-án járt a Hajdúnánási Televízió stúdiójában Tiba István, a térség országgyűlési képviselője, a város határába tervezett MotoGP-pálya megvalósításáért és a kapcsolódó fejlesztések koordinálásáért felelős miniszteri biztos. A fideszes politikus arról beszélt, hogy a háború miatt csúszik a pálya építése, a tervezett időpontban biztosan nem versenyezhetnek a pályán, de még a 2026-os start is álom lehet – írja a debreciner.hu.

„Ha azt mondjuk, hogy 2024-ben nem lesz MotoGP-verseny, ez teljesen igaz. Viszont én úgy gondolom, akkor mondhatjuk ki véglegesen, hogy nem fog MotoGP-pálya épülni itt, Hajdúnánás határában, ha lezajlottak a tárgyalások a jogtulajdonos Dornával, amelyek még előttünk állnak” – magyarázta a politikus, aki azt is elárulta, az információi szerint most januárban történnek meg ezek az egyeztetések, de ha évekig elhúzódik a háborús konfliktus, akkor akár egy 2026-os dátum is „álom marad”.

Tiba István kifejtette, információi szerint az államnak már csak egy gazdával kell megállapodnia a célterület földjeinek megszerzéséhez, és ha a spanyol Dorna Sports nem járul hozzá a MotoGP-futamok többéves csúszásához, akkor az érintett 600 hektáros területen ipari parkot fognak kialakítani, mert "Debrecen megtelt, nincs több ipari terület a város környékén”, ezért a BMW-gyár leendő beszállítói éppen most keresnek területeket.

Szeptemberben aztán számos más projekt mellett a kormány elhalasztott egy MotoGP-vel kapcsolatos víziközmű-beruházást, az Építési és Beruházási Minisztérium pedig minden olyan projektet felfüggesztett, ahol még nem kezdődött el az építkezés.

Az építésért felelős állami cég, a Humda Zrt. szintén szeptemberben azt közölte, hogy 2024-ben megrendezhetik az első MotoGP-futamot. Az eredeti tervek szerint már az idén világbajnoki futamot szerettek volna rendezni a hajdúnánási pályán, de a kormány végül haladékot is kért a Dorna Sports-tól, hogy ne 2023-tól, hanem csak 2024-től kelljen jogdíjat fizetni a MotoGP és a Superbike versenyek után.

Nyitókép: Forrás: totalbike.hu