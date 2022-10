Az utolsó órában van a főváros nagy villamoslehetősége

A Világgazdaság cikke szerint a piaci ár mintegy harmadáért juthatna hozzá a főváros 51 új Caf villamoshoz, de a kasszában mindössze 20 darabra van most pénz, miközben a budapesti vonalakon 50 évnél is idősebb szerelvényekkel is találkozni.

A fővárosi közgyűlés ma délután dönt az ügyben.

A lehetőség adott volna nemcsak a 20 darab 34 méteres villamos megvételére, de további 26 ugyanekkora és 5 hosszú (56 méteres) szerelvény is megvehető lenne akciósan, igaz, az elmúlt másfél évben a kedvezmény mértéke valamelyest csökkent.

A drága euró miatt most 17 milliárd forintba kerülne a szűkített villamosprojekt, másfél éve ezért a pénzért sokkal több villamost lehetett volna venni, mint 20.

Az 51 darabos projektet az mentheti meg, hogy a gyártó belement fél év hosszabbításba. A végső dátum tehát november 17-e, emiatt kell most dönteni.

A cikk összegzése szerint minden abba az irányba mutat, hogy ezeket a villamosokat még 2021-ben az első dátumig kellett volna beszerezni, a lehető legolcsóbban.

A Világgazdaság emlékeztet, a főváros trolibeszerzésében ugyanez történt, szintén milliárdos áremelkedés állt be, miután egy évig tolták.

Egyébként a járművek tervezetten a minimális infrastrukturális beavatkozást igénylő 3, 24, 42, 50, 61 vonalakon fognak közlekedni.

A Caf S.A-nak az első villamost a megrendelés kiadásától számított 680. napon kell átadnia a megrendelő BKK Zrt. részére. Ezt követően havonta 2 darab jármű érkezik. Az első villamos tervezett szállítási határideje 2024. szeptember 24.

A jelenleg Budapesten közlekedő villamosok átlagéletkora 36 év. A flotta kevesebb mint harmada, 27 százaléka modern, alacsonypadlós jármű. A legöregebb villamostípus (Ganz CSMG) egyes darabjai az 50 éves kort is betöltötték.

A BKK és akkori vezetője, Vitézy Dávid még 2014. március 5-én, Tarlós István első ciklusában írt alá szállítási szerződést a Caffal.

Nyitókép: BKK