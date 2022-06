Bajban a kutató-mentők: most nekik kell a segítség

Legutóbb a kőbányai robbanás helyszínén is segédkeztek a bennrekedt 40 lakó kimentésében. Az államtól egyhavi működési költségüknek megfelelő támogatást kaptak, öt hónapi költségüket egy cégcsoport vállalta át, idei büdzséjük kimerülőfélben van.

A Pest Megyei Kutató Mentő Szolgálat 18 évvel ezelőtt azért jött létre, mert úgy tapasztalták, vannak bizonyos hiányosságok, melyek adott esetben akár életmentők is lehetnek – idézte fel a kezdeteket Balázs László, a Pest Megyei Kutató Mentő Szolgálat szolgálatvezetője.

„Túrázók, akik eltévednek, megsérülnek, megközelíthetetlen helyen, nagyon sok esetben például a rendőrségnek és úgy nyújtunk segítséget, hogy nincsen erre megfelelő apparátusa Magyarországon, bűncselekmények áldozatait felkutatása föld alatt, víz alatt, illetve olyan speciális állatmentések, ha a mi szakértelmükre van szükség – sorolta a profiljukba vágó területeket Balázs László. – Mindezt azért tudjuk és szeretjük csinálni, mert olyan részét képezik a magyarországi mentőtársadalomnak, ami valójában hiányzik jelen pillanatban.”

Amikor másnak elfogy az ötlete, akkor jönnek ők

– fogalmazott Balázs László. Évente 120-150 esetben nyújtanak segítséget a hivatásos szolgálatoknak és még legalább ugyanennyiszer magánszemélyeknek. Ez utóbbi esetben leginkább a bajba jutott házi kedvencek mentéséről van szó. Működésüket javarészt adó egyszázalékból, magánemberek és cégek adományaiból, valamint pályázatokból finanszírozzák.

„Bizonytalan létben próbálunk valahogy ellavírozni, hogy azt tudjuk mondani, hogy jövőre is működőképesek leszünk és tudunk segíteni a bajban” – mondta.

A pandémia óta azonban megcsappant a támogatók felajánlása, megmaradtak az adományozók, csak az összeg lett kevesebb,

ami érzékenyen érinti a Pest Megyei Kutató Mentő Szolgálat működését.

„Viszonylag nagy szervezet vagyunk, tehát a havi működési költségünk közel másfél millió forint akkor, ha nem csinálunk semmit. Ez annak tudható be, hogy nagyon sok speciális eszközzel, járművel rendelkezünk, főállású alkalmazott összesen egy van a szervezetnél, mindenki önkéntesként végzi a tevékenységet. Sajnos hogyha megmozdulunk és dolgozunk, akkor ennek a többszöröse is lehet egy-egy havi működési költségünk, segítségre van szükségünk van ahhoz, hogy túléljük, hogy biztosan tudjuk mondani, hogy tudunk majd segíteni hónapok múlva is” – adott betekintést a működésükbe a Pest Megyei Kutató Mentő Szolgálat szolgálatvezetője.

Hangsúlyozta: működésükhöz nem százezres adományokra lenne szükség,

ezer-kétezer magánember havi 500-1000 forint támogatása

is elegendő lehet. Balázs László hozzátette: van vészforgatókönyvük is, de hisznek abban, hogy a közösség a jövőben is fenn tudja tartani a szolgálatot.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton