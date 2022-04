Buszos pótlás - Vasárnap indul a korszakos gyötrelem a kelebiai vasútvonalon

Május 1-jétől már a teljes kelebiai vasútvonalon szünetelni fog a forgalom, ami érinti azokat az elővárosi utasokat is, akik a Keleti pályaudvar és Délegyháza közötti szakaszt hasznáják. A vonatokat a helyközi autóbusz-közlekedés bővítésével, illetve új buszvonalakkal pótolják majd. A mostani tervek szerint a legtöbb útvonalon ütemes menetrendet vezetnek be, és gyorsjáratokat is indítanak.

Délegyházáról a budapesti Népliget a gyorsjáratokkal átlagosan negyven, a Soroksári úton átmenő járatokkal pedig ötvenöt perc alatt lesz elérhető. A vasárnaptól érvényes menetrend szerint munkanapokon hatvan, a délutáni csúcsidőszakban húsz, a

reggeli csúcsidőszakban pedig tizenöt-húsz percenként indulnak a buszok.

A hétvégi járatok napközben óránként, reggelente pedig félóránként mennek Budapest és Délegyháza között. A metró felújítása miatt a pótlóbuszokkal a reggeli csúcsidőszakban az autóbuszok a könnyebb átszállás miatt a Nagyvárad tér érintésével közlekednek.

A 2022. április 30-ig megváltott vasúti bérleteket – érvényességi idejük végéig – a menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratokon elfogadja a Volánbusz. Az autóbuszokra a jegyeket a közlekedésimobiljegy-alkalmazásban is meg lehet vásárolni, illetve több más applikációt is letölthetnek az utasok.

A hivatalos tájékoztatás szerint a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának 2025-re kell elkészülnie.

Az átadás után 150 kilométer hosszú, teljesen átépített, kétvágányú pályaszakasz lesz majd ezen a vonalon, ahol emelt sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok, és jelentősen csökken majd a menetidő.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás