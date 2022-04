Kiss Ambrus szerint újra fog nyílni a Liget-vita a kormány és a főváros között

A főváros következő fél éves költségvetése nem tartalmazhat megszorításokat, de a büdzsé attól is függ, hogy milyen lesz a következő kormány Budapest-politikája - mondta Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes egy háttérbeszélgetésen.

"Májusra tervezek egy költségvetés-módosítást, de nagyon fontos, hogy nem akarunk olyan utat járni, hogy elkezdjük csonkolni magunkat - nem akarunk olyat, hogy kevesebb busz jár, kevesebb idősotthoni férőhely van, kevesebb munkatárs, amikor munkaerőhiánnyal küzdünk folyamatosan. A közszolgáltatások leépítése nem járható út, az butaság. Kevesebb kukát üríteni butaság. Meg kell hozni azt a döntést, hogy a kereskedelmi hitelt megkötjük és benyújtjuk a kormányhoz a jóváhagyási kérelmet megkapjuk. Ez a két válasz, amit adni próbálunk a helyzetre. Ha addig kiderül, mi a kormány Budapest-politikája, ahhoz is próbáljuk igazítani a lépéseinket" - ecsetelte Kiss Ambrus.

Az InfoRádió kérdésére beszélt a Biodóm-beruházás elakadásáról is.

"Szerintem

a legméltatlanabb a Biodóm-ügy.

Évente 7-900 millióval nőnek az üresen álló épület költségei, miközben semmilyen perspektíva nincsen. Ebben az ügyben kell valamit mondania a kormánynak. Mi megtettük már a választás előtt az ajánlatunkat: vigyék el!" - fogalmazott egyértelműen. Szerinte a főváros sosem állította, hogy a rendelkezésre álló pénzből a biodómot meg lehet valósítani, és nem is akarta megvalósítani.

Az általános főpolgármester-helyettes kitért azokra a projektekre is, amelyekkel kapcsolatban a kormány együttműködésére várnak.

"A Lánchíd után el kell kezdeni gondolkodni a következő hídon, ami a Petőfi híd lenne.

Ha nem kezdjük el tervezni a felújítást, éveket fogunk veszteni. Aztán ott vannak a felüljáró-problémáink, a Népligetnél már forgalomkorlátozásra is szükség lett. Végig kell gondolni a rakpartprojektet, és meg kell állapodni az uniós forrásokról is, Budapest esetében 10 milliárd forint lehet" - részletezte.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján beszélt a Ligetbe tervezett múzeumi negyedről is.

"Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést a választás eldöntötte: lesz. Úgy valósul meg, ahogy azt elgondoltuk" - mondta a miniszterelnök.

Kiss Ambrus szerint az uniós források hiányában kérdéses lehet a Liget-projekt befejezése.

"Nem látom, hogy az uniós forrásokat erre lehetne költeni.

És ha meg is érkezne a várt uniós pénz, mintegy 2 ezer milliárd forint, aligha kezd bele a kormány egy több száz milliárd forintos beruházásba. Azt a kormányfői kijelentést ráadásul nem írták felül a választók, hogy amit Budapest vezetői nem szeretnének, az nem lesz."

Kiss Ambrus jelezte azt is, hogy a BKV üzleti tervéről is dönteni kell, mert jelentős a társaság vesztesége. A főpolgármester-helyettes hozzátette, hogy a közgyűlés jövő heti ülésén döntenek új közterületek elnevezéséről, az új taxi tarifákról és budavári ingatlanok védelméről is.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi