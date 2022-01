Szakértőt vonhat be a rendőrség a Váci úti tragédia vizsgálatába

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, kiszakadt egy Váci úti társasház erkélyének korlátja szerda hajnalban, egy nő emiatt a járdára zuhant és meghalt.

A jelenlegi adatok szerint idegenkezűség, tehát bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így a BRFK közigazgatási eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.

Büntetőjogi szempontból szakmai szabályszegésből fakadóan a foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja merül fel – mondta érdeklődésünkre Bátki Pál ügyvéd.

„A társasházkezelés egy ilyen szakma, aminek megvannak a szabályai, hogy hogyan kell egy épületet karbantartani, milyen időközönként, milyen mélységgel. Ezt büntetőeljárásban mindig szakértő vizsgálja, annak az adott foglalkozásnak a szakértője” – fejtette ki.

Hozzátette azt is, hogy a szakmai szabályszegés gondatlanságból történik.

Ha fennáll a gondatlanság, akkor felel a halálos eredményért is, ez a logikája bűncselekménynek.

Az InfoRádió úgy tudja, a rendőrség vizsgálata arra is kiterjed, hogy a ház homlokzatának, amelynek az erkély is része, a felújításával vagy a felújítás elmulasztásával kapcsolatban vétkes-e valaki. Ha igen, akkor minősülhet át egy ilyen közigazgatási eljárás bűncselekmény nyomozásává. Az ügyvéd biztos abban, hogy már a közigazgatási vizsgálat során is bevon szakértőt a rendőrség.

Megerősítette azt is, hogy ha bűncselekménnyé is minősítik át, akkor is valószínűleg az elején még ismeretlen tettes ellen indulhat meg az eljárás, mivel be kell azonosítania a rendőrségnek, hogy ki az, akinek a felelőssége miatt a tragédia bekövetkezett.

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésnek a büntetési tétele, amennyiben az gondatlanságból halált okoz, egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez megegyezik a gondatlan emberölésre vonatkozó büntetési tétellel – tette hozzá Bátki Pál.

