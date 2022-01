Nem a legproblémásabb vasútvonal számít meglepetésnek

A MávInform hírei alapján a hvg.hu összeállította a legproblémásabb vasútvonalak 2021-es listáját.

Meghatározott szabályok alapján készítették a sorrendet: eltérő pontszámmal számítottak a késések hosszai, egy-egy vonatpár kimaradása, és nem vették figyelembe a baleseteket, sem az extrém időjárási körülményeket. A hőség és a havazás miatti gondokért azonban adtak pontot: az, hogy télen esik a hó, nyáron pedig meleg van, nem volna szabad, hogy extrém időjárási helyzetnek számítson, írták.

A vonalak listáját a MÁV hivatalos besorolásából vették át, vagyis például egy monori meghibásodás a Budapest–Záhony vonalhoz tartozik, nem a Cegléd–Szeged vonalhoz. Ha a MÁV több vonalra is kiírja a hibát, akkor mindnél beleszámolták.

Az egyik megállapítás, hogy míg 2020-ban az egész évre 721,5 pontot osztottak ki összesen, addig 2021-re, ugyanúgy számolva, 1807-et, vagyis vagy több volt a meghibásodás, késés, vagy többről számolt be a Mávinform. Esetleg többen utaztak (kevesebb volt a home office), ezért több vonat közlekedett tavaly, mint a járvány első évében.

A legproblémásabb a Budapest-Záhony vonal, és mindössze egyetlen hónapja volt az egész évnek, amikor nem ott akadt a legtöbb gond: június győztese a Budapest–Miskolc–Sátoraljaújhely vonal lett.

Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony: 264,5

Budapest-Újszász-Békéscsaba-Lőkösháza: 168,5

Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely: 165

Budapest-Győr-Rajka: 109,5

Budapest-Székesfehérvár-Gyékényes: 109

Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs: 99,5

Budapest-Vác-Szob: 95

Budapest-Lajosmizse-Kecskemét: 74,5

Székesfehérvár-Szombathely: 52,5

Rákos-Piliscsaba: 49

A portál megjegyzi: a top 10-ben egy változás történt: kiesett a Budapest–Esztergom vasút (sőt, most csak a 20. lett), és bekerült a helyére a Rákos–Piliscsaba vonal. 2020-ban azért nem lehetett az még a legrosszabbak között, mert csak annak az évnek az októberében indult el ott a forgalom. Ez a vonal ha jól működik, nagyon fontos része a budapesti elővárosi közlekedésnek, jó ötlet az, hogy az esztergomi vonalról ne csak a Nyugatiba lehessen eljutni, hanem Kelet-Pest felé is. Ez persze azt is jelenti, hogy akár Rákos környékén, akár Piliscsaba felé gond van, jön a késés.

