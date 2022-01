Belehúz a MÁV a tram-trainnel

Január 10-étől hétköznaponként a hivatásforgalom szempontjából fontos reggeli és délutáni időszakokban 7 plusz járattal bővül a Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő tram-train menetrendje. Csütörtök éjszakától vasárnap hajnalig éjjel is óránként fognak járni a vasútvillamosok. A járatok április 15-ig ingyenesen vehetők igénybe - közölte a MÁV-Start.

A tram-train szerelvények utasforgalmi próbaüzemben a szükséges engedélyek birtokában 2021. november 29-e óta közlekednek menetrend szerint. Az üzemeltető vasúti cég beszámolója szerint a jármű nagy népszerűségnek örvend a térségben munkanapokon és hétvégén egyaránt, egyre több utas választja a vasútvillamost Hódmezővásárhely és Szeged között.

Az ünnepek alatt is sokszor 100 százalékos kihasználtsággal közlekedtek a tram-train járatok, amelyeket április 15-ig minden utas ingyenesen vehet igénybe. Sok család kelt útra az új járművekkel a téli szünetben csak azért, hogy kicsik és nagyok egyaránt kipróbálják az új közlekedési formát. Kedvelik a vasútvillamosokat a kerékpáros utasok is, hiszen az alacsonypadlós járművekre kényelmes a felszállás a biciklikkel is.

A vasútvillamos november 29. óta óránként közlekedik Hódmezővásárhelyről Szegedre 3:31 és 23:31 között, illetve Szegedről Hódmezővásárhelyre 4:38 és 23:38 között. A rókusi telephelyre tartó éjszakai járat is bekerült a menetrendbe, amely november 30-tól 0:38-kor indul Szeged vasútállomásról és 0:55-kor érkezik Szeged, Rókus vasútállomásra.

A jövő héttől, január 10-től viszont munkanapokon, csúcsidőben reggel és délután 7 plusz járattal sűrítik a menetrendet, azon kívül az eddig megszokottak szerint óránként követik egymást a szerelvények.

Az új járatok Hódmezővásárhelyről 6:46-kor, 15:08-kor, 17:08-kor és 19:08-kor, Szegedről 14:01-kor, 16:01-kor, 18:01-kor indulnak.

Munkanapokon további új betétjárat indul Szeged vasútállomásról 7:46-kor és 20:01-kor Rókus vasútállomásra, Rókusról pedig 13:42-kor Szeged vasútállomásra, így a városi szakaszon is egyre többen választhatják a kényelmes új járműveket a villamosok mellett.

Csütörtök éjszakától vasárnap hajnalig pedig éjszaka is óránként közlekednek a járatok a két város között, ezzel segítve a hétvégi kikapcsolódásból való biztonságos hazautazást.

Mint írják, a végleges menetrend folyamatosan alakul ki, a szakemberek figyelembe veszik az utasforgalmi próbaüzem tapasztalatait és az utasok észrevételeit is.

Nyitókép: mavcsoport.hu