Lesznek akciók karácsony után, csak másként

Az eddig megismert statisztikai adatok alátámasztották azt a várakozást, hogy decemberben is növekedhet a kiskereskedelmi forgalom. Az eddigi üzleti, vállalati és piaci jelzések szerint idén decemberben, karácsonykor többet vásároltak a családok, mint egy évvel korábban – mondta érdeklődésünkre Vámos György, aki szerint a 2019-es járvány előtti szintet is túlléphette a kiskereskedelmi forgalom.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a karácsony utáni leárazási hullám idén sem marad el, már el is kezdődött, de most ennek a hatósugara, az ereje valamivel kisebb lesz, mint a járvány előtti időszakban volt. Ennek az az oka, hogy most elsősorban műszaki cikkek, játékok, könyve, ruházati termékek voltak az ajándékozási cikkek, és ezek az üzletek sokat szenvedtek a korlátozások idején. Két és fél hónapig ki sem nyithattak, érintették őket a korlátozások. Bár forgalomban és több területen már utol is érték magukat, a járvány előtti szintet, de

a pénzügyi veszteségeket még nem sikerült ledolgozniuk

– fejtette ki.

„Amikor pedig a kereskedő árengedményt ad az akció során, akkor lemond a bevétele egy részéről. A reklám érdekében, a vásárlók visszacsalogatása, megtartása érdekében nem hagyhatják ki a kereskedők a mostani ünnepek közötti időszakot a leárazásra, de ennek a súlya valamivel kisebb lesz, mint korábban volt” – hangsúlyozta Vámos György.

Karácsony után pedig megindul a cserebere a boltokban, hiszen előfordulhat, hogy rossz a méret, nem tetszik a szín, vagy éppen valamiből kettő ugyanolyan kerül a fa alá. Ezeket a termékeket a kereskedők általában kicserélik. A főtitkár szerint erre jogszabály nem kötelezi az eladókat, tehát mindezt önként teszik. Elvárás, hogy meglegyen a blokk és a cserélni kívánt termék sértetlen legyen. Vámos György szerint a kereskedőnek a csere veszteséget nem okoz, csak sok munkával jár, de fontos, hogy a vásárló elégedett legyen és később is viszatérjen.

Annak, hogy hány napon belül lehet cserélni, nincs jogszabályi háttere, csak íratlan szabály létezik:

e szerint illik a két ünnep között, legkésőbb január elején visszacserélni az ilyen terméket. Vannak áruházak, amelyek a reklám kedvéért hosszabb időt, akár harminc napot szabnak meg, és az is előfordul, hogy valamilyen feltételhez, levásárláshoz kötik a cserét.

A minőségi reklamáció intézése más kérdés, ott a jogszabályoknak megfelelően kell eljárni a kereskedőnek.

A főtitkár a 2022-es várakozásokról azt mondta, hogy a családi költekezések, a kiskereskedelmi piac is bővülhet az idei esztendőhöz, illetve a 2019-es évhez képest.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila