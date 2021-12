Szlávik János: van, ami ellen az oltás jobban védi a gyerekeket, mint a felnőtteket

Népszerű az 5-11 éves korú gyerekek oltása, sok szülő védi meg a gyermekét. "Nem volt ez mindig így, a járvány elején alig voltak érintettek a gyerekek, most viszont már az új variánssal a gyerekeket is fertőzi a vírus, vannak közülük kórházban, lélegeztetőgépen is" - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa az RTL Klub műsorában. Hozzátette: az alapbetegséggel rendelkező - például cukorbeteg, túlsúlyos, tüdő- vagy szívbeteg - gyerekeket mindenképp érdemes oltani vinni.

Felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeknél ráadásul úgy is kialakulhat poszt-Covid betegség, hogy észrevétlenül estek át a fertőzésen.

Beszélt arról is, hogy az oltás viszont hatékonyabban megvédi őket, mint a felnőtteket, elmondása szerint a gyerekeknél még magasabb a vakcina (Pfizer) hatékonysága.

A 18 éven aluliak közül elsősorban azoknak ajánlja a harmadik oltást, akiknek valamilyen alapbetegségük van.

Mint mondta, a számokat tekintve már túl vagyunk a negyedik hullám csúcsán - viszont megjött az omikron variáns, amely Szlávik János szerint

"nem a barátunk".

Talán százszor vagy kétszázszor is jobban terjed, mint az eredeti variáns, mert olyan tulajdonságokat vett fel, amelyek révén nagyon könnyen megtapad a légutakban. Azt még nem tudni, milyen súlyos betegséget okoz, de azt biztosnak látja a szakember, hogy ha sok beteg lesz, akkor biztosan több lesz köztük a súlyos állapotú is. Úgyhogy újabb járványhullámra lehet számítani.

"Ez kiborító"

- közölte.

A karácsonnyal kapcsolatban elmondta, mindenki oltassa be magát, mert nem igaz, hogy az oltottak ugyanúgy fertőznek, mint az oltatlanok, a vakcina után megfertőződők kevésbé terjesztik a koronavírust.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba