Egyelőre nem fogadta el a magyar helyreállítási tervet az Európai Bizottság - a nap hírei

Egyelőre nem fogadta el a magyar helyreállítási tervet az Európai Bizottság. A testület szóvivője azt mondta: még elemzik a múlt pénteken kapott magyar válaszokat, és akár hetekig is eltarthat a feldolgozásuk. Arianna Podesta hozzátette: ha az értékelés több időt igényel, akkor a bizottság javaslatot tesz Magyarországnak a két hónapos határidő meghosszabbítására. A kormány szerint ideológiailag vezérelt politikai támadások lassítják a magyar helyreállítási terv elfogadását. A miniszterelnökség közleményében azt írta: a tárgyalások közel voltak a lezáráshoz, ugyanakkor a pedofil-ellenes törvény elfogadása után a bizottság abszurd követelésekkel állt elő. Varga Mihály pénzügyminiszter közben úgy nyilatkozott, hogy a magyar gazdaság teljesítménye akkor is 6 százalék felett nőhet az idén, ha az európai uniótól egyetlen fillér sem érkezik az év végéig.

Kettős euróárfolyamot javasol az eurózónában az északi tagállamoknak és a délieknek a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Matolcsy György e heti cikkében megjegyzi azt is, hogy az új digitális jegybanki pénz megteremti az elvi lehetőséget az európai monetáris mozgástér tágítására és egy kettős árfolyamrendszer bevezetésére. A jegybankelnök a Magyar Nemzet internetes oldalán azt írta: az Európai Unió tovább veszít korábbi súlyából és a 2020-as években lemarad a pénzügyi, kereskedelmi és az új típusú hadviselés eszközeinek kifejlesztésében.

Az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a nagy technológiai cégek ne tudjanak beavatkozni a következő időszak európai választásaiba - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az uniós tagországok külügyminisztereinek tanácskozásán antidemokratikusnak és veszélyesnek nevezte azt, ha a nagy technológiai cégek dönthetnek arról, hogy mely politikus használhat szélesebb csatornákat a választók eléréséhez. A tanácskozáson arra kérte kollégáit, hogy a családok védelme mellett a szólásszabadság megvédését is tűzzék ki célul. Fontosnak nevezte a kiberbűnözés elterjedésének megelőzését.

Néhány óra alatt kimerült a kerete az első olyan uniós pályázatnak, amelyet a 2027-ig tartó uniós költségvetési ciklus forrásaira írtak ki. A 100 milliárd forintra a termelő és a szolgáltató ágazatokban tevékenykedő mikro-, kis- és közepes vállalkozások pályázhattak. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár közleményében azt írta: a rendkívüli érdeklődés miatt azon dolgoznak, hogy az újabb szakaszokban az eddig tervezettnél korábban lehessen benyújtani az igényeket.

A túlfogyasztás elkerülésére buzdít legújabb podcastjában a köztársasági elnök. Áder János hangsúlyozta: az egyik leginkább vízigényes és környezetszennyező iparág, a ruhaipar termékeinek túlfogyasztása elkerülhető úgy is, ha másodkézből vásárolunk, ha jó minőségű, tartós ruhadarabokat veszünk, amelyeket tovább használhatunk, de úgy is, ha a megunt ruházatot továbbadjuk, használhatatlanná válásuk esetén pedig megkeressük újrahasznosításuk lehetőségét. Az államfő a nyári leárazásokkal kapcsolatban is megfontolt vásárlásra kérte a hallgatókat.

Szeptembertől 47 tehetséges magyar fiatal kezdheti meg tanulmányait a világ legjobb külföldi egyetemein a Stipendium Peregrinum ösztöndíjjal. Novák Katalin családokért felelős tárcanélküli miniszter azt mondta: a sikeresen pályázók között 34 új ösztöndíjas van, 13-an pedig tavaly már ezzel az állami támogatással tanultak külföldön, az idén pedig újra sikeresen pályáztak. A Stipendium Peregrinum ösztöndíj részeként az állam nemcsak a tandíjat, hanem a fiatalok minden egyéb költségét is állja.

A nők és férfiak fizetése közötti szakadék megszüntetését sürgette az MSZP frakcióvezető-helyettese. Gurmai Zita azt mondta: véget kell vetni annak az igazságtalanságnak, hogy ugyanazért a munkáért a nők átlagosan 11 százalékkal kisebb fizetést kapnak, mint a férfiak. Szavai szerint munkaidőre átszámítva ez a különbség azt jelenti, mintha a nők november végétől december végéig ingyen dolgoznának.

Megkezdődött a budapesti Blaha Lujza tér átépítése. A főpolgármester a tér már elkerített belső részén tartott sajtótájékoztatón azt mondta: az átépítés célja, hogy a Blaha Lujza tér Budapest büszkesége legyen. A téren növelik a zöldfelületet és akadálymentesítik a közlekedést. A felújítás első ütemében az aluljárót felülről újraszigetelik, emiatt a Rákóczi úton és a Nagykörúton is irányonként egy-egy forgalmi sávot lezártak. A forgalomkorlátozás várhatóan 10-12 hétig tart.

Másodfokú hőségriasztást adott ki holnaptól csütörtök éjfélig az országos tisztifőorvos. Az autóval közlekedőket és a vízparton nyaralókat is fokozott óvatosságra intik. A közlemény felidézi, hogy tűzgyújtási tilalom is érvényben van az egész országban.

Becslések szerint másfél milliárd forintot meghaladó lakásbiztosítási kárt okoztak a hétvégi viharok. A kárösszeg a tapasztalatok szerint a többszöröse is lehet az első becsléseknek. A Magyar Biztosítók Szövetségének közleménye szerint a szervezetek több mint 5 ezer bejelentést fogadtak.

A következő napokban 125 településen és 6 budapesti kerületben folytatódik a szúnyoggyérítés. A többi között a Balatonnál, a Velencei-tó környékén és néhány további Fejér-megyei településen, Sopronban és a Fertő-térségében, valamint a Duna mentén Budapesten, Baja, Mohács és Szekszárd környékén irtják a rovarokat.

