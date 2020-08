Vasárnap is nagyon meleg lesz

Időjárási helyzet Európában:

A Kelet-európai-síkság és a mediterrán térség időjárását anticiklonális hatások alakítják. Ennek köszönhetően ezeken a helyeken többnyire kevés a felhő, száraz az idő. Ezzel szemben a Norvég-tenger felett markáns ciklon örvénylik, amely Skandinávia, Nyugat-Európa és a Balti-tenger környékének időjárását is befolyásolja. A légörvény hatására változékony, gyakran csapadékos, sokfelé szeles az idő. A ciklon hosszan elnyúló hidegfrontjának előterében nagy területen fordul elő 30 fok feletti maximum-hőmérséklet. Ez a front az előttünk álló éjszaka eléri a Kárpát-medencét, nyomában pedig záporok, zivatarok, és néhány fokos lehűlés várható.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig:

Szombaton napközben túlnyomóan derült, száraz időben lesz részünk, majd késő délután az Alpokalján már erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és ott zápor, zivatar is kialakulhat. Éjszaka északnyugat felől tovább folytatódik a felhősödés, és főként a Dunántúlon további záporok, zivatarok alakulnak ki. Vasárnap a szakadozott frontfelhőzet felettünk lesz, de emellett szinte mindenütt többórás napsütésre számíthatunk. Több helyen, de egyre inkább csak az északkeleti, keleti tájakon fordulhat elő csapadék. Késő délutántól a Dunántúlon, vasárnap napközben már a keleti tájakon is északnyugatira, északira fordul a szél, és helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 32 fok között várható, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.