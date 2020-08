Természetvédelmi hatása is lesz a Mosoni-Duna visszaduzzasztásának

A térség egy régi problémáját szeretné megoldani a vízügy azzal, hogy egy acél elzárótáblát emeltek a folyó Mosoni-Duna ágának torkolatánál. "Az alapvető probléma az, hogy a Duna főmedre elég intenzíven süllyedt az elmúlt időszakban, és mivel alacsonyabb lett a vízszintje, ezért a beleömlő Mosoni-Duna vízszintje is egyre alacsonyabb lett" - magyarázta az InfoRádióban a beavatkozás okait Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgatója. A medersüllyedést többek között a folyó országon kívüli felső szakaszán létesített vízlépcsők mellett az okozza, hogy emiatt a korábbinál sokkal kevesebb hordalék érkezik Magyarországra.

"Önmagában ez se természetes folyamat, ezzel is szembe kell nézni, és az ilyen természetellenes folyamatokat kell művi létesítményekkel ellensúlyozni"

- jelentette ki az igazgató. Vének, 2020. augusztus 11. A Torda-szigetnél épülő torkolati műtárgy egyik acél elzáró tábláját emelik a helyére Vének térségében 2020. augusztus 11-én. A Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszintrehabilitációja 28,5 milliárd forintból valósul meg 2022-re. A fejlesztés hatására a Mosoni-Dunán a kis- és közepes vízszintek megemelkednek, így megvalósul a terület rehabilitációja, hajózhatóvá válik a folyó Győrnél is, amely kedvez a turizmusnak, emellett javul az árvízvédelmi biztonság.

Győr belterületén ez a vízszint süllyedés már kritikus szintet ért el. "Egy megyei jogú városnál nem szép látvány, amikor a város közepének esztétikáját adó folyó helyett egy majdnem száraz medret látnak a városlakók" - mondta az igazgató.

Ugyanakkor ez természetvédelmi problémákat is okozott, mert a holtágakról, medrekről ez az alacsony vízszint leszívta a vizet, és nagy részt kiszáradtak. Épp ezért többcélú a beruházás, de a lényeg az, hogy mielőtt befolyna a Mosoni-Duna a főmederbe, megemeljék a vízszintet egy komplex műtárggyal, a torkolati duzzasztóval. "Ha több víz van a mosoni szakaszban, akkor több vizet engedünk a Dunába, ha pedig kevés, akkor elzárjuk, vagy részlegesen elzárjuk, és a vízszintet tudjuk tartani Győr belterületén, de a környező talajvízre is jó hatással van" - ismertette a jövőbeni vízgazdálkodási menetrendet az igazgató.

"Jelenleg azt az elzáró szerkezetet - egy hidraulikával mozgatott acél elzárótáblát - emelik be több daruval, amelyik ezt a vízszintszabályozást végzi majd" - közölte Láng István, aki ezt kulcsmomentumnak tartja, mivel elég bonyolult és komplex feladat, mire egy-egy tábla a helyére kerül. Kijelentette azt is, hogy a beavatkozás eredményeképp javul a térség természetvédelmi állapota is.

"A talajvízszintek visszaemelkednek majd a korábbi szintekre, és azok a mély-ártéri részek, amelyek már kiszáradtak, újra megtelnek, és új vizes élőhelyek jönnek létre"

- tette hozzá Láng István.

