Budapesten ma tetőzik a Duna

Az osztrák vízgyűjtő-területeken jelentős, helyenként a 100 millimétert is megközelítő mennyiségű csapadék esett, emiatt indult el az árhullám. Nagybajcsnál már tetőzött a folyó (megközelítette a másodfokú szintet), Budapestre pénteken napközben érkezik az ár és várhatóan délután, 510-520 centiméter körül tetőzhet a Duna - mondta az InfoRádiónak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy méterrel elmarad majd a vízszint az elsőfok elrendelésétől, vagyis nem kell elrendelni fokozatot - ez igaz a Nagybajcs alatti részekre is, ahol már csütörtökön megszüntették a készültségeket.

Budapesten az alsó rakpartot biztosan nem kell majd lezárni

- mutatott rá Siklós Gabriella, hozzátéve, hogy erre 645 centis vízállásnál kerülne sor. Folyókörkép A Rába vízgyűjtő területén is kimondottan sok eső hullott, a folyón ezért egy nagyon gyors árhullám indult el. Szentgotthárdnál 5-én tetőzött a folyó, Körmendnél pedig a szerda esti órákban. Az ezalatti területeken a vártnál intenzívebb a vízszintemelkedés, de nagyon gyorsan levonul az ár. A Murán is vártak vízszintemelkedést, de ott nagyobb árhullám végül nem alakult ki, holott e folyó vízgyűjtőjén is sok csapadék esett. Letenyénél már csütörtökön apadt a folyó, a készültségi szintet nem érte el.

