Orbán Viktor elismerően szólt Karácsony Gergely kezdeményezéséről

Mint arról az Infostart is beszámolt, Karácsony Gergely korábban arra kérte a budapestieket, "járuljanak hozzá maguk is, hogy egy perce álljon le a város a trianoni döntés századik évfordulóján, június 4-én, 16 óra 30 perckor. Egy percre meg fog állni a budapesti közösségi közlekedés, leállnak a metrók, a buszok, a villamosok, és arra kérek mindenkit, hogy egy rövidke percre álljunk meg mi is, mindannyian, a budapesti polgárok közössége.

Álljon meg egy percre a közúti autós, biciklis és gyalogos közlekedés!"

- írta. Orbán Viktor úgy reagált: június 4-én ez a helyes magatartás, hiszen Budapest a nemzet fővárosa. Hozzátette: a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójának az az üzenete, hogy bár politikai különbségek lehetnek közöttünk, mindannyian ugyanahhoz a magyar nemzethez tartozunk.

A trianoni emléknapról minden cikkünket megtalálja ITT.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor