Gigaberuházás kezdődhet a Balatonnál, de nem mindenki örül neki

Bár a tó egésze nyerhet a létesítmény megvalósulásán, a különleges helyszín miatt mégsem fogadja mindenki örömmel a tervet – írja a balatontipp.hu, amely annak járt utána, miről szólnak a tervek.

A tervről először Pécseli Péter, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének vezetője beszélt nagyobb nyilvánosság előtt a Balaton Fejlesztési Tanács nyár eleji környezetvédelmi konferenciáján Csopakon. Mint elmondta, az ipari kikötőt a Balatongyörök és Vonyarcvashegy között jelenleg is üzemelő 110 ezer köbméter befogadóképességű zagytér mellett szeretnék kialakítani.

Vetőné Zeke Erzsébet, a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) térségi vezetője már közvetlenül az előadás után megdöbbenését fejezte ki, amiért minden előzetes egyeztetés nélkül ilyen tervet akarnak megvalósítani. Megjegyezte, úgy tűnik, hogy a pálköveiek jól lobbiztak, hisz korábban oda lett volna tervezve egy ilyen kikötő.

Pécseli Péter szerint ez az egyetlen olyan terület a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében a Balatonon, ahol ezt a tervet meg lehet valósítani. Hatalmas az igény, hogy valahol létrehozzanak egy kőberakó helyet, és az egyre jobban gyarapodó “fekete flottát”, az ipari flottát is el kell helyezni valahol. Jelenleg egyre nagyobb fejtörést okoz az eszközök koncentrált elhelyezése.

Üzemen kívül a Bahart is egyik-másik kikötőben dugdossa el azokat az ipari jellegű úszóegységeit, amikkel fenntartási munkáit végzi.

Ha ezt koncentráltan, egy helyen lehetne kezelni, akkor környezeti kockázat szempontjából sokkal kisebb veszélyforrást jelentenének. Hozzátette, hogy jelenleg ez egy beerdősült terület, ahol nem terveznek teljes tarvágást. Az ipari tevékenység most is zajlik a területen a zagytér működése miatt. A kikötőt próbálják a tájba, természetbe illesztve, a legkisebb károkozással elhelyezni. Hozzátette,

nyitottak arra, hogy a terveiket ismertessék, de ezt nem kívánság műsorként kellene elképzelni. Szeretnék, ha kompromisszum alakulna ki az ügyben.

Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója október elején a portálnak nyilatkozva azzal érvelt a kikitű mellett, hogy a Balatont üzemeltetni kell. Karban kell tartani a partvédőműveket, a kikötőket, adott esetben új kikötőket kell építeni, kotorni kell. Mindehhez kell egy olyan műszaki flotta, amielynek hajói a települések kikötőiben nem mutatnak jól. Mint fogalmazott, ezekkel a turizmus nehezen egyeztethető össze. Tehát kell egy olyan elkülönített hely, ami lehetőség szerint nem lakott területen van, távol van a frekventált üdülőhelyektől.

Arról is beszélt, hogy korábban önállóan próbálkoztak egy ilyen létesítmény kialakításával, de nem találtak megfelelő helyet, ekkor vetődött fel, hogy a Vízüggyel közösen valósítsák meg a tervet. Jelenleg ott tartanak a tárgyalásokban, hogy ennek a kikötőnek milyen részei lennének, hol lenne a kőrakodó, hol lehetne kialakítani helyet egy parti darunak.

Kollár József arról is beszélt, hogy a megfelelő közúti kapcsolatot is meg kell oldani, hisz a jelenlegi út kőszállításra nem lesz alkalmas, és akadályt jelenthet az is, hogy az érintett terület szomszédságában vitorláskikötő és kemping működik, egyik környező település sem szeretne, ha tavasztól őszig zajos, poros tevékenységgel együtt élni, nehéz teherautókkal találkozni.

Nyitókép: MTI/Varga György