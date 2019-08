Hatalmas pusztítást végzett a tűz a Soroksári úti társasházban

Saját felelősségre visszaengedték a lakókat a hétfőn leégett Soroksári úti társasházba. A lakóknak hétfő este fél 11-kor szóltak, hogy ha akarnak, saját felelősségükre visszamehetnek a lakásukba, bár áram még napokig nem lesz. A legfelső két szinten lakók csak legfontosabb értékeiket hozhatták ki, mert azok a lakások lakhatatlanná váltak.

Bácskai János polgármester az atv híradójának elmondta, hogy

a tűz összesen 189 lakást érintett.

A polgármester becslése szerint 500 ember érintett a tűzben, sok bérlő is van közöttük, az ő elhelyezésüket kell a tulajdonosokkal közösen megoldani. Hozzátette, aki a hirtelen helyzetre nem tud reagálni, az jöhet ma is is az önkormányzat épületébe.

Markotányos Tamás közös képviselő arról beszélt, hogy

a tetőhéj teljes egészében elégett, az oltás közben elkerülhetetlenül keletkezett vízkár is jelentős.

A tűzoltók szerint az épület Soroksári út felőli oldala a legveszélyesebb, ott a cserepek bármikor az útra zuhanhatnak, az útnak ez a szakasza vélhetően addig lezárva marad, amíg a tűzoltók biztosítják a tetőt, ami akár két napig is eltarthat, a végleges helyreállítási munkálatok azonban akár éveket is igénybe vehetnek. A ferencvárosi polgármester megerősítette, hogy nincsenek gyújtogatásra utaló jelek.

