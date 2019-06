A turistákat is érinti a balatongyöröki háborúskodás

Mióta a mostani polgármester került a falu élére, azóta folyamatosan zaklatják a Holiday Sportcentrum Kft.-t - nyilatkozta az InfoRádiónak a létesítmény tulajdonosa, Tamás Bence. Úgy vélte, különböző mondvacsinált, vagy bagatellnek is tekinthető ügyek miatt vizslatja és vegzálja a mostani polgármester azokat a vállalkozásokat - így őket is - , amelyek korábban szorosabb kapcsolatot ápoltak a régi polgármesterrel és a városvezetéssel.

Tamás Bence kiemelte: idén a sportszolgáltatást nem tudják már biztosítani. "2017 januárjában a polgármester egy személyben, képviselőtestületi döntés nélkül felmondta az érvényes területbérleti szerződésünket egy túlfoglalás miatt. Ezt mi vitattuk, mert nem tartottuk jogosnak. Az ez ügyben indult perben idén májusban nem jogerős ítélet született, melyben kimondták: 1,6 százalékkal túlfoglalt a Holiday Sportcentrum. Ez viszont nagyjából egy asztal és négy szék méretű terület" - fejtette ki a létesítmény tulajdonosa.

A Holiday Sportcentrum Kft. 2013. június 24-én megkötött területbérleti szerződését az önkormányzat 2017. március 16. napján a vállalkozó folyamatos szerződésszegése miatt felmondta – válaszolt az InfoRádió megkeresésére Balatongyörök polgármestere. Bíró Róbert írásos válaszában emlékeztetett: a Keszthelyi Járásbíróság első fokú döntésében kimondta, hogy az önkormányzat részéről történt felmondás jogszerű és érvényes volt. Az ítélet nem jogerős, bár hivatalos tudomásuk nincs a fellebbezés tényéről. Hozzátette: a vállalkozó – saját nyilatkozata alapján - a bírói döntés ellenére továbbra is birtokon belül van, tudomásuk szerint szolgáltatást – bár nem teljes körűen – a vállalkozó továbbra is nyújt. A polgármester azt is közölte, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának képviselő-testülete több ízben döntött arról, hogy a folyamatos jogsértések és szerződésszegések miatt nem kívánja folytatni az együttműködést a vállalkozóval.