Lépfenepánik Békésben

Bár a lépfene emberről emberre nem terjed, a településen mégis félnek a betegségtől, a BEOL információi szerint többeket kezelnek Kötegyánban és Sarkadon is. A házaspár állítólag rendszeresen vásárolt dögöket, melyek húsát mindenfelé értékesítették. A helyszín felmérésekor mintákat vettek, a laborvizsgálat eredménye alapján

a hús lépfene baktériummal fertőzött, azonban járvány nincs.

A kötegyániak szerint egy gazdánál elpusztult egy szarvasmarha, és ahelyett, hogy elszállíttatta és leadta volna a sarkadi dögtelepen – ami nagyjából 60 ezer forintba került volna –, odaadta az érintett családnak. A férfi és a nő feldolgozta a dögöt, majd „a hús a fél falu asztalára került”. A helyiek úgy tudják: a házaspár rendszeresen összeszedte az elhullott jószágokat a környéken, hogy azok húsát a feldolgozás után értékesítse, de ők soha nem ettek a húsokból. A pletykák szerint nemcsak Kötegyánba, hanem Sarkadra, sőt a megyehatáron túlra is jutott a húsokból, a magánemberek mellett ráadásul henteseknek, vendéglátóhelyeknek is szállítottak.

Információik szerint a település szélén lévő tanyánál jelentős fertőzöttséget mutattak ki a hatóságok, mint ahogy a család házánál is. Lefoglaltak mintegy 240 kilogrammnyi húst, ami nemcsak az elpusztult szarvasmarhát, hanem sertést is tartalmazott. Azt is beszélik: a házaspár rendszeresen adott el kétes eredetű húsból készült kolbászt.

A kötegyániak most tartanak a lépfenétől, vagy más néven anthraxtól.

Előfordulhat ugyanis, hogy a baktériumot az esetleges hőkezelés ellenére sem sikerül teljesen elpusztítani, lappang, és amikor esetleg egy megfázás miatt legyengül az immunrendszer, elkezd dolgozni a szervezetben. Sőt, megeshet az is, hogy a fertőzött húst nyersen kidobták, amiből akár kutyák, macskák is ehetnek.

Állítólag Kötegyánban és Sarkadon is többeket kezelnek már lépfene gyanúja miatt. Az érintettek azonban nem hajlandók beismerni, hogy a családtól vették vagy kapták a húst, szégyenkeznek, illetve a házaspár sem szeretné kiadni a megrendelőket. Ezzel azonban nehezítik a hatóságok tevékenységét és, hogy megszüntethessék a fertőzésveszélyt.

A kötegyániak szerint a dög feldolgozása közben fertőződtek meg a házaspár tagjai: a nő megvágta, a férfi pedig meghorzsolta magát. A feldolgozás után nagyjából két héttel jelentek meg a gyulai kórház bőrgyógyászatán, ahonnan rögtön a fertőző osztályra kerültek, a gyorsteszt ki is mutatta a lépfenét.

