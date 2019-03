Visszalépett az összellenzéki polgármesterjelölt Újpesten

A közelmúltban összefogott az ellenzék, hogy Újpesten a fideszes Wintermantel Zsolttal szemben mindössze egy jelölt álljon az őszi polgármester-választáson, ám a KDNP korábbi budapesti elnöke, Szalma Botond a Facebookon is megerősítette: visszalép a jelöltségtől.

Mint az ujpestihirmondo.hu oldalon is olvasható közléséből kiderül, a mögé állt ellenzéki pártok közleményt juttattak el a laphoz, amelyből kiderül, Szalma Botond "nyomós családi okok miatt" nem tudja a továbbiakban vállalni az ellenzéki polgármesterjelölti feladatokat.

"Mint mindenki más számára, nekem is a családom és a családom biztonsága az első"

- szögezte le Szalma Botond a közleményben. Mint írta, "teljes mellszélességgel támogatja" az ellenzéki pártok széles körű összefogását és együttműködését Újpesten "a kormánypárti polgármester leváltása érdekében", mert "a közélet békéjére, tisztességen és becsületen alapuló városvezetésre van szükség Újpesten is".

A közleményből az is kiderül, az újpesti ellenzékiek továbbra is együttműködnek az őszi önkormányzati választások előtt, és minden körzetben is egyetlen jelölt indul majd az önkormányzati képviselő helyért.

Nyitókép: MT/I/Kovács Tamás