Medián: félmilló szimpatizánst veszített a Fidesz

A Medián január végi felmérése szerint a Fidesz 38 százalékon áll a teljes szavazó korú népesség körében. Ez még mindig biztos vezető pozíciót jelent a versenytársak előtt, ugyanakkor figyelemre méltónak tartják, hogy a párt két lépcsőben 7 százalékos veszteséget szenvedett el. Először december elejére 45-ről 41-re, január végére pedig 38-ra csökkent a párt népszerűsége. Ez valamivel több mint félmillió elbizonytalanodott szavazót jelent - mondta Hann Endre, a Medián Közvéleménykutató Intézet ügyvezető igazgatója.

A közvéleménykutató intézet a változást a decemberben elfogadott túlóratörvény szokatlanul széles körű társadalmi elutasításával magyarázza. "A januári felmérésből kiderült, hogy a túlóratörvényről szinte mindenki hallott - ilyen, 90 százalék fölötti ismertség nagyon ritkán tapasztalható. Ráadásul a válaszadók nagyjából kétharmados többsége elutasítja a törvényt, ők még a Fidesz szavazói között is többségben vannak" - mondta a szakember.

Pártpreferenciák

A Fidesz még a veszteség utáni 38 százalékkal is jelentősen vezet, hiszen a második legnépszerűbb pártnak, a Jobbiknak is csak 9 százalékos támogatottsága van a szavazó korú népességben. Őket követi az MSZP 8 százalékkal, a DK pedig 6 százalékos szavazatarányt kapna, ha most lennének a választások. Az LMP is erősödött valamicskét - sorolta felmérésük eredményeit Hann Endre.

Kiemelte még, hogy a Fidesztől elpártolt szavazók nem választottak másik pártot, hanem a bizonytalanok táborát növelik.

Hogyan mennek a dolgok az országban?

A kormány teljesítményével a konkrét lépésektől függetlenül elégedettek száma kis mértékű visszaesést mutat, a Medián mérése szerint most 45 ponton áll a 100 fokú skálán. Hann Endre úgy véli, ez inkább gyenge közepes, mintsem jó eredmény.

Szintén a közhangulat romlását jelzi a közvéleménykutató intézet szerint, hogy

nőtt azok száma, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok: arányuk három hónap alatt 43-ról 52 százalékra emelkedett.