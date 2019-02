Keresztféléves képzések: ezek a szakok voltak most a legnépszerűbbek

A 2019. évi keresztféléves eljárás vonatkozásában a felsőoktatási intézmények január 24-én meghozták döntésüket a felsőoktatási ponthatárokról. A mintegy 5500 jelentkezőből több mint 4100 be is jutott a felsőoktatás egyes képzési helyeire, így februártól tanulhat. A 4100-as szám - mint az InfoRádió Vanó Renátától, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztálya vezetőjétől megtudta - magasabb a tavalyinál.

A most meghirdetett képzések jellemzően mesterképzések, ezekre 3674 jelentkezőt vettek fel a felsőoktatási intézmények, de alapképzésekre is több mint ötszáz embert, és felsőoktatási szakképzésre is bekerültek körülbelül százan.

"A mesterképzések közül a legnépszerűbb a vezetésszervezés, a gépészmérnök és a mérnök-informatikus, valamint a pénzügy szak volt"

- tette hozzá Vanó Renáta.

Évek óta ilyenkor a gazdálkodástudomány, illetve a műszaki képzési területek a legnépszerűbbek.

A beiratkozást a felsőoktatási intézmények bonyolítják le, van, ahol már a napokban, illetve február első két hetében, erről minden felvételt nyert tájékoztatást kap, és a képzési helyek honlapján is lehet informálódni.

Nyitókép: Pixabay