A nagycsaládban is fontos az egyén

Az egyik legnagyobb probléma manapság az időszegénység, és a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet megteremteni az énidőt mint egyén, akár mint édesanya, édesapa, úgy mint házaspár - mondta az InfoRádióban Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Meg kell teremteni az énidőt egy nagycsaládban a gyerekeknek is, hiszen sokszor őket is be kell vonni a házimunkába, de hol van az amikor ők ezt még szívesen megteszik és hol válik teherré a nagycsalád?

Az egyesület elnöke szerint régen sokkal lassabb volt az élet, de sokkal nagyobb teher is volt a dédszüleinken, a nagyszüleinken.

"Most rengeteg idő elmegy és nem a lényegi kérdésekkel foglalkozunk.

Mindent nagyon gyorsan csinálunk, mert úgy érezzük, hogy mindent nagyon gyorsan kell csinálni. Teljesen már az életritmus mint nagyszüleink idejében, és ez kicsit életidegen is tőlünk.

Egyszerűen bedarálódunk a hétköznapokba, és szükség van arra, hogy megálljunk és meglássuk a másikat, lássuk a társunkat, lássuk a gyermekeinket és időt szánjunk magunkra is" - vélekedett a szakember.

A nagycsaládosok kihívásai

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke szerint fontos arról beszélni, hogy hogyan tud egy nagycsalád a mai kor kihívásaira választ találni. Fontos az is, hogy meg tudjunk állni egy pillanatra, hogy kicsit magunkba forduljunk, szakítsunk időt magunkra is.

Kardosné Gyurkó Katalin szerinte háromféle szegénység van, amivel foglalkoznunk kell:

Anyagi szegénység : amelyben szerinte elég sokat léptünk előre. Példaként a családi adókedvezmény bővítését említette, amellyel nagyon sokan családhoz méltó életet tudnak élni.

: amelyben szerinte elég sokat léptünk előre. Példaként a családi adókedvezmény bővítését említette, amellyel nagyon sokan családhoz méltó életet tudnak élni. Időszegénység : ennek a jó része anyagiakkal nem helyettesíthető. Több gyermeknél nagyobb logisztikára van szükség.

: ennek a jó része anyagiakkal nem helyettesíthető. Több gyermeknél nagyobb logisztikára van szükség. Érzelmi szegénység: volt egy idő, amikor nagyon megugrott a válások száma, és tömegesen nőttek fel úgy fiatalok, hogy azt látták, a szüleiknek nem sikerül a házasság. Az egyesület elnöke szerinte ezeknek a fiataloknak a bátorítása, példamutatás, hogy egy sérült családból érkezve is lehet valakinek házastársa, képes igent mondani az életre, és lehet szép rendezett családi élete.

A Családkongresszus programjait itt találják meg.

Nyitókép: Pixabay