Régészeti szenzáció: hajótöröttek táborát találták meg egy lakatlan szigeten

Elképesztő felfedezésről számoltak be argentin régészek, akik 19. századi hajótöröttek táborára bukkantak egy lakatlan szigeten – írja a Phys.org beszámolója nyomán a 24.hu.

A szigeten rekedt matrózokat vélhetően egy neves argentin tengerész vezette, aki az Espora nevű kétárbócos vitorlással szenvedhetett hajótörést.

A publikáció szerint a tábort az Isla de los Estados nevű szigeten találták meg, ami Dél-Amerika legdélebbi csücskénél található. Ez az Argentínához tartozó sziget az Atlanti- és a Csendes-óceánt összekötő történelmi hajózási útvonal részeként az 1600-as évek eleje óta fontos szerepet játszik a kereskedelemben. Sosem jött létre rajta állandó település, mindössze egy világítótorony épült rá.

A szigetet az 1870-es években egy híres argentin tengerész, Luis Piedra Buena kapta meg.

Piedra Buena és legényésge 1873-ban expedícióra indult az Esporával, hogy olaj előállításához szükséges pingvineket fogjanak be.

A régészek nemrég megjelent tanulmánya szerint a küldetés azonban nem ment simán, útközben hajótörést szenvedtek. A tanulmány fő szerzője, Nicolas Ciarlo szerint a kapitány és legénysége két hónapra a szigeten rekedt, mielőtt vissza tudott térni Punta Arenasba.

A tengerészek annak érdekében, hogy életben maradjanak, az Espora roncsaiból hozták el a használható felszereléseket és készleteket, végül sikerült egy új hajót építeniük, amit Luisitónak neveztek el.

A régészek három hajótest-maradványra bukkantak a szigeten, amikről úgy vélik, az Espora maradványai lehetnek. Szerintük a hajótöröttek tábora egy meredek domb lábánál, egy patak mellett helyezkedett el, ahol szétszórva több 19. századi tárgy maradványait is megtalálták, például egy palackot, kerámia gombokat, fémlapokat és üveggyöngyöket. Ezen kívül előkerült még egy, a hajó fedélzetébe épített, a természetes fény bejutását biztosító üvegprizma, valamint egy kormánylapáthoz tartozó zsanér maradványai is.

A régészek között nem teljes az egyetértés abba, hogy valóban Piedra Buenáék táborát találták-e meg.

A fellelt hajóroncsok ugyanis nem teljesen úgy néznek ki, mint egy alkatrészeiért teljesen szétbontott vitorlás maradványai, ráadásul azt a hajóépítő műhelyt sem sikerült azonosítani, ahol a hajótöröttek megépítették a Luisitót.

A következő lépés az lesz, hogy elemzik a megtalált faanyagokat, és így tervezik kideríteni, hogy egy, netán több járműből származnak-e. A beható vizsgálatoknak köszönhetően arra is fény derülhet, hogy a tábor valóban összefüggésbe hozható-e a híres argentin tengerésszel.