10 milliárd éves üzenetet fogtak a csillagászok

Több mint 10 milliárd éven át utazott a világegyetemben az a rejtélyes energiakitörés, amelyet most elcsíptek a csillagászok – írja a The Guardian cikke alapján a hvg.hu.

A szakemberek szerint egy gyors rádiókitörésről (FRB) van szó, és ez lehet a legtávolabbi, amely valaha elérte a Földet. Az FRB-k annyira erős rádiókitörések, amelyek során milliszekundumok alatt bocsátanak ki annyit energiát, mint amennyit a Nap is csak hónapok vagy évek alatt. A cikk szerint a rejtélyes impulzusokat csak 2007-ben fedezték fel a kutatók, mai napig komoly fejtörést okozva számukra. Egyesek egyenesen idegen eredetűnek gondolják ezeket a kitöréseket.

A kutatók most a Science című tudományos folyóiratban mutattak be egy olyan FRB-észlelést, amely akkor keletkezett, amikor az univerzum még csak 3 milliárd éves volt. A rádiókitörést Dél-Afrikában lévő MeerKAT rádióteleszkóppal észlelték, majd a NASA James Webb űrteleszkópjával állapították meg, hogy mely galaxisból származhat.

Se Nap, se Föld

Themiya Nanayakkara, a Sydney-i Egyetem kutatója, a tanulmány egyik vezetője kiemelte: amikor a robbanás történt, a Föld és a Nap sem létezett még. A James Webb űrteleszkóp segítségével gyűjtött adatok arra engednek következtetni, hogy a robbanás egy „fiatal, nagyon kis galaxisból” származik, amely rendkívül gyorsan képzett csillagokat, és nem volt körülötte sok fém.

2007 óta már több mint 10 ezer rádiókitörést észleltek a kutatók, ezek közül néhány állandó jelleggel ismétlődik, míg sok egy ponton leáll.