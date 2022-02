Mindkét Liu fivér pontszerző, a németek vezetik az éremtáblázatot – olimpiai összefoglaló

A németek átvették a vezetést az éremtáblázaton, miután a szerdai kettővel már öt aranyuk van. Az érmek számát tekintve az orosz csapat megelőzi őket (11), a németeknek ugyanis a norvégokhoz és az osztrákokhoz hasonlóan tízet gyűjtöttek. Ugyanakkor a felröppent híresztelések szerint a műkorcsolyázók csapatversenyében, amelyek az oroszok nyertek meg, az egyik csapat valamelyik tagja elképzelhető, hogy vétett a doppingszabályok ellen.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), a Nemzetközi Korcsolya Szövetség, az Orosz Olimpiai Bizottság és a játékok doppingellenőrzési programjáért felelős ügynökség egyelőre nem kommentálta a médiainformációkat, de az orosz RBC című újság szerdán este már nevet is közölt. A lap magát megnevezni nem kívánó forrásától úgy tudja, hogy Kamila Valijeva szervezetében bukkantak trimetazidinre, amelyet torokgyulladás kezelésére szoktak alkalmazni.

Abban az ügyben hivatalos döntés még nincsen, ellenben így is megvan a játékok első doppingügye, egy iráni sífutónő, Hoszein Szaveh-Semsaki adott pozitív mintát.

A versenynap egyik német aranyérmét a férfi szánkósok párosversenyében a két Tobias, Wendl és druszája Arlt szerezte. Sorozatban harmadszor végeztek az élen ebben a számban, mindketten ötödik olimpiai aranyukat nyerték.

Szívszorító csatát hozott az északi összetett első száma: a német Vinzenz Geiger a síugrás után majdnem másfél perces hátrányt ledolgozva diadalmaskodott úgy, hogy honfitársa, Johannes Rydzek az élen haladva teljesen elkészült az erejével az utolsó 300 méteren, így a dobogóról is lecsúszott. Geiger a tizenegyedik helyről futott fel a dobogó tetejére. Ebben a számban 2002 óta csak egyszer nem német győzelem született.

A nap egyetlen ázsiai győztese a dél-koreai Hvang Te Hon lett a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres számában. A legutóbbi öt olimpiából négyszer dél-koreai győztest avattak ebben a számban, érdekes, hogy mindig mást, nincsen duplázó.

A hódeszkások krossz versenyét az amerikai Lindsey Jacobellis nyerte. A mostani az ötödik olimpiája, az elsőn, 2006-ban az utolsó gyakorlata előtt vezetett, de feleslegesen kockáztatott és rajtavesztett. Pekingben az Egyesült Államok küldöttségének első aranyérmét nyerte. Talán nem túl udvarias megjegyezni, de a statisztikák mutatják, 36 évesen ő minden idők legidősebb amerikai érmese a nők között a téli olimpiákon.

Sokan gondolták, hogy nem ő, hanem Mikaela Shiffrin nyeri majd a US Team első aranyát. Ám a világklasszis alpesisíző, akárcsak hétfőn, most is kiesett, helyezetlenül zárt. A szlovák, egyébként liptószentmiklósi születésű Petra Vlhová még nagyobb esélyes volt, mint Shiffrin az idei világkupa-szereplések alapján, de az első futamot elrontotta. Ám elképesztőben szlalomozott a másodikban a kapuk között, s végül olimpiai bajnok lett.

A síakrobaták Pekingben debütáló számát, a big airt a norvég Birk Ruud nyerte meg.

Megkezdődött a férfi jégkorongtorna, az oroszok szűken bár, de nyertek a svájciak ellen (1-0), ellenben a csehek óriási meglepetésre 2-1-re kikaptak a dánoktól. Az északi ország csapata korábban még soha nem nyert meccset olimpián.

