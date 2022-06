Tulajdonosváltás és edzőcsere a debreceni futballcsapatnál

A stabil gazdasági és szakmai háttér további javítása érdekében fontos változások történtek a DVSC-nél: a klubnak új tulajdonosa és vezetőedzője van. A váltás részeként távoznia kell Szabó Péter eddigi igazgatótanácsi elnöknek, Ábrók Zsolt eddigi cégvezetőnek, Tőzsér Dániel volt sportigazgatónak, illetve Joan Carrillo vezetőedzőnek is – közölte a klub a honlapján.

A DVSC Futball Zrt. Igazgatótanácsának új elnöke Ike Thierry Zaengel lett, míg a cégvezető mostantól Makray Balázs. Ike Thierry Zaengel az olasz Siena, a francia Paris FC és az örmény FC Noah befektetőjeként vállalt most tulajdonosi szerepet Debrecenben is. Zaengel 2004 óta van benne nemzetközi futball világában, a magyarországi vállalkozás is kapcsolatban lesz a nemzetközi labdarúgó- és üzleti élettel.

"A Debrecen számunkra egy hosszú távú projekt, fogunk tudni olyan játékosokat hozni, akik akár két év belül visszahelyezhetik oda a DVSC-t, ahol egykoron volt" – jelentette ki az igazgatótanács új elnöke.

A jövőben a portugál Joao Janiero irányítja a Lokit, a tréner korábban Szegeden edzősködött, tavaly remekelt a Kisvárdával, idén tavasszal pedig a dunaszerdahelyi DAC-ot tréningezte.

Papp László, Debrecen polgármester arról beszélt, hogy a DVSC Egyesület és az önkormányzat gazdasági ereje egyelőre kevés a további előrelépéshez, ezért kellett új partnert bevonni. A polgármester bejelentette, hogy a következő három évben a klub finanszírozását az új üzleti partner vállalta. Az új tulajdonos már megvásárolta a klub részvényeinek 13 százalékát, hamarosan megveszi a DVSC Egyesület részét is, így rövid időn belül többségi tulajdonossá válhat, de a város nem kívánja értékesíteni a részvényeit, mintegy 25 százalékban ezután is tulajdonos marad. A polgármester elmondta azt is, megvan a lehetőség arra is, hogy ha a tervek netán nem teljesülnek, a részvények névértéken visszavásárolhatók.

Nyitókép: dvsc.hu