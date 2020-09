Este bejuthat a Fradi a Bajnokok Ligájába

Aligha kell hangsúlyozni: nagyon fontos lenne gólt szerezni, függetlenül attól, hogy Erling Moe, a Molde edzője is azt hangoztatta a sajtótájékoztatón, hogy nem a Fradi, hanem ők vannak gólszerzési kényszerben. Szerhij Rebrov csapata eddig a mostani idényben minden nemzetközi tétmérkőzésén legalább két gólt szerzett – ez reményt keltő. A csapat, illetve elsősorban Tokmac Nguen, Myrto Uzuni és Franck Boli eddig elképesztő hatékonysággal használta ki a helyzeteit.

Ugyanakkor érdemes azt is megemlíteni, hogy a Molde sem rossz idegenben, 2-1-re verte Szlovéniában a Celjét, majd valójában semleges pályán, Cipruson, döntetlennel túljutott az azeri FC Qarabağon is.

A Ferencváros múlt szerdán 54 percen keresztül nagyon jól játszott, bár a bal oldali védekezése akkor is bizonytalanabb volt a szokásosnál. Ám az első bekapott gól után megroppant, nem tudta feltartóztatni a „minden mindegy” attitüddel támadó norvégokat. Rebrov eddig minden taktikai kérdésre megtalálta a feleletet, bizonyosan így volt ez az elmúlt napokban is.

Érdekes lesz majd figyelni, hogy mennyire lesz más a játék rendes füvön. Moldéban, a magyar csapat játékosai számára szokatlanul hidegben és műfüvön játszottak. Az idő romlott, este sem lesz meleg, de a talaj a megszokott lesz a fradistáknak.

„A norvégiai mérkőzésen nem nyújtott mindenki száz százalékot, tudom, mekkora potenciál van a futballistákban. Az itthoni visszavágón a legjobb formánk kell, és biztos vagyok benne, hogy más lesz a mérkőzés képe, mint az első találkozóé” – mondta Rebrov, s akár utalhatott a labdabirtoklásra is, mert abban a norvégok voltak az első találkozón fölényben.

A mérkőzés futballtörténelmi érdekessége, hogy

először használják majd Magyarországon a VAR-t,

a Video Assistant Referee-t, magyarul a videobírót. A mobilrendszerű szerkezetet az UEFA költségén telepítik ideiglenesen a Groupama Arénába.

Eltiltottja nincs a Ferencvárosnak, sérültje igen, Adnan Kovačević, a nyáron igazolt bosnyák védő nincsen a keretben.

Korábban az Infostart.hu is megírta már, hogy az eddigi három továbbjutással az FTC már 6,4 millió eurót, azaz mintegy 2,3 milliárd forintot keresett az idei kupasorozatban.

A főtáblára jutásért 15,25 millió eurót, azaz mintegy 5,5 milliárd forintot fizet az UEFA, és a csoportmérkőzéseken elért minden győzelem 2,7, a döntetlen pedig 0,9 millió eurót ér. Emellett járna még az UEFA rangsorában elfoglalt helyezés alapján is támogatás, ez legalább 1,1 millió euró, de akár a többszöröse is lehet, és a marketingbevételekből is eurómilliós tétel juthat a Ferencvárosnak.

A Bajnokok Ligája playoff körének budapesti párharcát, a Ferencváros–Molde FC mérkőzést 21 órától rendezik a Groupama Arénában, az M4 Sport közvetíti.

Nyitókép: Myrto Uzuni ünnepel Szerhij Rebrov vezetőedzővel Moldéban 2020. szeptember 23-án. MTI/EPA/NTB/Svein Ove Ekornesvag