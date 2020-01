Itt a vége, befejezi a veszprémi kézilabda-legenda

A novemberben már a 40. életévét betöltő, zentai születésű kapus visszavonulását már jó ideje lebegtették, de eddig rendre cáfolta ajátékos és klubja,a Telekom Veszprém is. Most viszont a vehir.hu oldalnak Sterbik Árpád arról beszélt, hogy a a 2019/2020-as idény végén hivatalosan is elbúcsúzik az aktív pályafutásától.

„Boldog vagyok! Ha a szívemre teszem a tenyeremet, azt kell, hogy mondjam már négy-öt éve fontolgattam ezt a lépést. Azonban mindig közbejött valami, ami miatt mégis maradtam. Félre ne értsenek, egy pillanatig sem bánom. A kézilabda az életem része lett, s ez így fog maradni azután is, ha a kapuban már nem én állok majd ott. A spanyol Rodrigo Corrales jövő nyári érkezésével ugyanis ki fog alakulni egy olyan kapustrió Veszprémben, amely nélkülem is stabilan biztonságot nyújt majd a játékostársaknak, s nem utolsósorban a szurkolóinknak is" – mondta a 2005-ben a világ legjobb kézilabdázójának választott, spanyol színekben Európa- és világbajnok kapus.

Sterbik nyomatékosította, hogy szomorkodásra senkinek sincs pillanatnyi oka sem.

"Két gyönyörű gyermek, s egy csodálatos feleség vár rám otthon. Miért is szomorkodhatnék? Szeretném, ha a szurkolóink sem tennék ezt, ugyanis messzire nem megyek: ha szükség lesz rám, akkor beugrásra kész leszek. Éppen ezért odafigyelek majd arra is, hogy véletlenül se csússzon fel plusz tíz kiló a pocakra" – mondta, s a terveiről még annyit elárult, benne van pakliban az is, hogy kapusedzőként folytatja tovább a bakonyi klub kötelékében.

Beszélt az Európa-bajnokságon egyelőre remeklő magyar válogatottról is.

„Nemhogy én, szerintem ezt még maga a stáb sem gondolta volna. Bárhogy is alakulnak a mérkőzések innentől fogva, ők már nyertek: tiszteletet legfőképpen! Azonban azt is hangsúlyoznom kell, hogy a tehetségük mellett egyébként mindenük megvolt a sikerhez: Chema Rodzigez támadásban, Nagy László védekezésben, míg Gulyás István mentális-lelki felkészítésben profi. Arról nem is beszélve - higgyék el nekem -, hogy rengeteget számít ám az is, ha hisznek az emberben" - mondta Sterbik Árpád.

A kapus pályafutása elején, 2001 és 2004 között már játszott Veszprémben, utána a Ciudad Real (2004–2011), Atlético Madrid (2011–2012), Barcelona (2012–2014) és a Vardar Szkopje (2014–2018) kapusa volt, végül 2018-ban tért vissza Veszprémbe. 120-szor volt szerv és 75-ször spanyol válogatott, utóbbiakkal nyert vb-t és Eb-t is, emellett négyszer volt tagja Bajnokok Ligája-győztes csapatnak.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka