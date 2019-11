Kiderült, mennyire súlyos Kalmár Zsolt állapota

Nem kellett megműteni, de így is legalább három hónapot kell kihagynia Kalmár Zsolt válogatott labdarúgónak, aki múlt pénteken Uruguay ellen, a Puskás Aréna avatómérkőzésén szenvedett bokatörést.

"Bár ez pályafutásom legsúlyosabb sérülése és hosszú kihagyás vár majd rám, jó hír volt, hogy nem kellett megműteni.

A csont szerencsére nem mozdult el. Három hónap múlva talán már elkezdhetek edzeni.

Az ilyen sérülések esetén viszont az előrejelzések nem mindig helytállóak" - mondta a felvideksport.hu oldalnak a szlovák bajnokságban második helyen álló DAC középpályása.

Arról is beszélt, hogy otthon, Győrben, szerettei körében gyógyul. "Nem egyszerű egész nap az ágyban feküdni úgy, hogy a lábam a mennyezethez van rögzítve. A barátnőm és a családtagjaim nagy támaszaim most is. Mögöttem állnak és mindenben segítenek. Nekik köszönhetően még erősebben fogok visszatérni".

A magyarok 2-1-re kikaptak az új stadion nyitómeccsén a világranglistán ötödik uruguayi csapattól, Kalmár Zsoltot a 83. percben kellett lecserélni súlyos sérülése miatt.

Nyitókép: A sérült Kalmár Zsoltot leviszik a pályáról a Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország - Uruguay mérkőzésen. MTI/Illyés Tibor