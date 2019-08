Autóbaleset érte az olimpiai bajnokot

A BBC beszámolója szerint a 30 éves Rudisha egy defekt miatt elvesztett uralmát gépkocsija felett, ezért történt a szombati baleset.

A világcsúcstartó sportoló a Twitteren nyugtatta meg a szurkolóit, hogy jól van, nem sérült meg, s bár az eset után kórházba vitték, hamar ki is engedték.

A kétszeres világbajnok Rudisha, a 2012-es és 2016-os ötkarikás játékok aranyérmese szabadkártyával rendelkezik a szeptember 27-én kezdődő dohai vb-re.

A fotó alapján elmondható: nagy szerencse, hogy nem sérült meg a sportoló!

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you ?? for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG