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Végrehajtási tényfeltárás: ez így nagy munka lesz – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Hat volt igazságügyi miniszter meghallgatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Felfüggesztette állásából és újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett Fürcht Pál ellen a helyettes legfőbb ügyész. Blokkolja a következő uniós költségvetés elfogadását több ország, köztük hazánk, ha nem növelik az agrárpolitikára és kohéziós alapra fordított forrásokat. Az InfoRádió legfontosabb csütörtöki hírei.

Hat volt igazságügyi miniszter meghallgatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastagh Pál meghallgatása mellett a testület döntött Répássy Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kiss Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is.

Felfüggesztette állásából és újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett Fürcht Pál ellen a helyettes legfőbb ügyész. Horváth Lóránt, a volt főügyész védője közölte: Lajtár István a felfüggesztést azzal indokolta, hogy Fürcht Pál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntetőügyben.

Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek büntetésének enyhítésével - mondta ki az Európai Unió bírósága. A testület ezzel helyt adott az Európai Bizottság keresetének. A luxembourgi székhelyű testület megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat.

Jogsértően korlátozta az Orbán-kormány a magyar pedagógusok sztrájkjogát – közölte az oktatási miniszter az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete alapján. A határozat még nem jogerős. Lannert Judit megjegyezte, az új kormány rendezte a sztrájkjog gyakorlásának feltételeit.

Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Szakszervezetük szerint a készülő központi költségvetés a hiánycsökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít megfelelően elegendő, nevesített forrást az ágazatnak.

Havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak a legalább 4-es tanulmányi átlaggal rendelkező roma középiskolások. A támogatást két tanéven keresztül folyósítják – közölte a Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság.

Összehangolja a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az Egészségügyi Minisztérium. Az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést.

Leváltották a NAV elnökhelyettesét. Kármán András pénzügyminiszter a NAV elnökének javaslatára mentette fel Szalavics Mariannt az adóhatóság erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesi munkaköréből, de a lépést nem indokolták

Szakonyi András lett a Magyar Posta vezérigazgatója - jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István bejegyzésében hangsúlyozta: fontos, hogy a posta élére olyan vezető kerüljön, aki nagy szervezetek átalakításában és infrastruktúra működtetésében nemzetközi szinten bizonyított.

A következő 7 éves uniós költségvetés, az energiaválság és a határvédelem a fő témája a Brüsszelben zajló kétnapos uniós csúcsnak. Magyar Péter a Brüsszelben tartott tájékoztatóján arról beszélt: jelenlegi formájában nem tartja elfogadhatónak az uniós költségvetési javaslatot. Úgy fogalmazott: ha nem növelik az agrárpolitikára és kohéziós alapra fordított forrásokat, több országgal együtt hajlandó lenne decemberben blokkolni a következő uniós költségvetés elfogadását.

A brüsszeli uniós csúcson a tagállamok támogatták az Európai Bizottság által javasolt intézkedéseket az Európai Tanács elnöke szerint. António Costa ezek között említette, hogy a piaci ár alatt lehet rögzíteni a lakossági villamosenergia-árakat egy meghatározott fogyasztási szintig és átmenetileg csökkenthető az energiaárakat terhelő adó.

Csak a francia elnökválasztás után szeretne végleges döntést az unió következő, 7 éves költségvetéséről a francia Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje. Marine Le Pen Brüsszelben, az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozója előtt úgy fogalmazott: ha megválasztják Franciaország elnökének, maga kívánja lezárni a költségvetési tárgyalásokat.

Ukrajnában helyreállt a Starlink műholdas kommunikációs rendszer katonai változatának működése. Az Ukrinform hírügynökség szerint a védelmi minisztérium egyeztet az előző napi korlátozások valamennyi okának és körülményének tisztázása érdekében az amerikai partnerekkel.

A világ hét legfejlettebb ipari országa 260 millió euróval járul hozzá a csernobili atomerőmű 2025 elején megrongálódott szarkofágjának helyreállításához - közölte a francia pénzügyminiszter. Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt bocsát rendelkezésre erre a célra.

Mintegy 200 ezer dolláros díj kivetését javasolja az Egyesült Államok Szövetségi Tengerészeti Bizottsága az amerikai kikötőkbe befutó spanyol hajókra. A szabályozó hatóság ezt azzal indokolta, hogy Spanyolország kedvezőtlen feltételeket teremtett az amerikai zászló alatt hajózó hajók számára.

Az Amerikai Államok Szervezetéhez fordul a brazil elnök a Meta választási beavatkozásának gyanúja miatt. Luiz Inácio Lula da Silva pártja szerint a cég platformjai korlátozhatták az államfő választási kampányának online megjelenését.

Svédországban nem támogatta a parlament, hogy Magdalena Andersson, a Szociáldemokrata Párt vezetője próbáljon kisebbségi kormányt alakítani. Ezzel tovább húzódik az új kormánykolíció körüli bizonytalanság az országban.

Isztambul egész területén villámárvizeket okoztak a heves esőzések, két halálos áldozatról tudnak. A török nagyváros vezetése az iskolákat is bezáratta, a helyieket pedig arra szólította fel, hogy maradjanak otthon.

Mégsem közvetíti élőben a Pentagon a 2009-es Fort Hood-i tömeggyilkosság elkövetőjének kivégzését. A döntést az amerikai elnök jelentette be. Az élő közvetítés tervét a republikánusok és a demokraták is bírálták.

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Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

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Végül enyhe pluszban zártak az amerikai tőzsdeindexek az AI-para közepette

Végül enyhe pluszban zártak az amerikai tőzsdeindexek az AI-para közepette

Durva eladási hullám söpört végig az ázsiai tőzsdéken csütörtök reggel az amerikai inflációs adat után, a dél-koreai részvénypiac közel 8 százalékot zuhant, ütötték a chipgyártók papírjait. A rossz hangulat némileg átragadt az európai tőzsdékre is, de itt csak mérsékeltek voltak az esések. A magyar tőzsde felülteljesítő volt a csütörtöki kereskedésben, a vegyes nemzetközi hangulat ellenére emelkedéssel zárta a napot a Budapesti Értéktőzsde, és mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedett. Az amerikai tőzsdék átmeneti lejtmenet után, ami elsősorban a tech papírokat, chipgyártókat, mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat érintette, végül összességében pluszban zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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