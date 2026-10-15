Végrehajtási tényfeltárás: ez így nagy munka lesz – a nap hírei

Hat volt igazságügyi miniszter meghallgatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastagh Pál meghallgatása mellett a testület döntött Répássy Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kiss Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is.

Felfüggesztette állásából és újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett Fürcht Pál ellen a helyettes legfőbb ügyész. Horváth Lóránt, a volt főügyész védője közölte: Lajtár István a felfüggesztést azzal indokolta, hogy Fürcht Pál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntetőügyben.

Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek büntetésének enyhítésével - mondta ki az Európai Unió bírósága. A testület ezzel helyt adott az Európai Bizottság keresetének. A luxembourgi székhelyű testület megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat.

Jogsértően korlátozta az Orbán-kormány a magyar pedagógusok sztrájkjogát – közölte az oktatási miniszter az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete alapján. A határozat még nem jogerős. Lannert Judit megjegyezte, az új kormány rendezte a sztrájkjog gyakorlásának feltételeit.

Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Szakszervezetük szerint a készülő központi költségvetés a hiánycsökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít megfelelően elegendő, nevesített forrást az ágazatnak.

Havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak a legalább 4-es tanulmányi átlaggal rendelkező roma középiskolások. A támogatást két tanéven keresztül folyósítják – közölte a Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság.

Összehangolja a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az Egészségügyi Minisztérium. Az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést.

Leváltották a NAV elnökhelyettesét. Kármán András pénzügyminiszter a NAV elnökének javaslatára mentette fel Szalavics Mariannt az adóhatóság erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesi munkaköréből, de a lépést nem indokolták

Szakonyi András lett a Magyar Posta vezérigazgatója - jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István bejegyzésében hangsúlyozta: fontos, hogy a posta élére olyan vezető kerüljön, aki nagy szervezetek átalakításában és infrastruktúra működtetésében nemzetközi szinten bizonyított.

A következő 7 éves uniós költségvetés, az energiaválság és a határvédelem a fő témája a Brüsszelben zajló kétnapos uniós csúcsnak. Magyar Péter a Brüsszelben tartott tájékoztatóján arról beszélt: jelenlegi formájában nem tartja elfogadhatónak az uniós költségvetési javaslatot. Úgy fogalmazott: ha nem növelik az agrárpolitikára és kohéziós alapra fordított forrásokat, több országgal együtt hajlandó lenne decemberben blokkolni a következő uniós költségvetés elfogadását.

A brüsszeli uniós csúcson a tagállamok támogatták az Európai Bizottság által javasolt intézkedéseket az Európai Tanács elnöke szerint. António Costa ezek között említette, hogy a piaci ár alatt lehet rögzíteni a lakossági villamosenergia-árakat egy meghatározott fogyasztási szintig és átmenetileg csökkenthető az energiaárakat terhelő adó.

Csak a francia elnökválasztás után szeretne végleges döntést az unió következő, 7 éves költségvetéséről a francia Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje. Marine Le Pen Brüsszelben, az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozója előtt úgy fogalmazott: ha megválasztják Franciaország elnökének, maga kívánja lezárni a költségvetési tárgyalásokat.

Ukrajnában helyreállt a Starlink műholdas kommunikációs rendszer katonai változatának működése. Az Ukrinform hírügynökség szerint a védelmi minisztérium egyeztet az előző napi korlátozások valamennyi okának és körülményének tisztázása érdekében az amerikai partnerekkel.

A világ hét legfejlettebb ipari országa 260 millió euróval járul hozzá a csernobili atomerőmű 2025 elején megrongálódott szarkofágjának helyreállításához - közölte a francia pénzügyminiszter. Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt bocsát rendelkezésre erre a célra.

Mintegy 200 ezer dolláros díj kivetését javasolja az Egyesült Államok Szövetségi Tengerészeti Bizottsága az amerikai kikötőkbe befutó spanyol hajókra. A szabályozó hatóság ezt azzal indokolta, hogy Spanyolország kedvezőtlen feltételeket teremtett az amerikai zászló alatt hajózó hajók számára.

Az Amerikai Államok Szervezetéhez fordul a brazil elnök a Meta választási beavatkozásának gyanúja miatt. Luiz Inácio Lula da Silva pártja szerint a cég platformjai korlátozhatták az államfő választási kampányának online megjelenését.

Svédországban nem támogatta a parlament, hogy Magdalena Andersson, a Szociáldemokrata Párt vezetője próbáljon kisebbségi kormányt alakítani. Ezzel tovább húzódik az új kormánykolíció körüli bizonytalanság az országban.

Isztambul egész területén villámárvizeket okoztak a heves esőzések, két halálos áldozatról tudnak. A török nagyváros vezetése az iskolákat is bezáratta, a helyieket pedig arra szólította fel, hogy maradjanak otthon.

Mégsem közvetíti élőben a Pentagon a 2009-es Fort Hood-i tömeggyilkosság elkövetőjének kivégzését. A döntést az amerikai elnök jelentette be. Az élő közvetítés tervét a republikánusok és a demokraták is bírálták.