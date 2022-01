A világ legjobb számai érkeznek a budapesti cirkuszfesztiválra

Szerdán kezdődik a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál, amelyen négy kontinens mintegy ezer artistaművésze mutatkozik be a Fővárosi Nagycirkuszban. A világ legjobb számaival érkeztek az artistaművészek, akik két évig arra készültek Mexikótól Moszkváig, hogy itt mutassák be a legújabb trükkjeiket – mondta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.

A rendezvényt óvatossággal és nagy elővigyázatossággal tartják meg a pandémiára tekintettel. A fesztivál eseményeit online is közvetítik, saját stábbal, hat kamerával, így minden programot lehet nézni.

A tízméteres egykerekű biciklistől a hullahopp számig, Richter Kevin ugró akrobata csoportjától a kutyaiskoláig szinte mindent felvonultat a Fővárosi Nagycirkusz, ami a cirkuszművészetben ismerős és jártas – fejtette ki az államtitkár. A nézőtéren több mint száz cirkuszigazgató és -menedzser is helyet foglal, a világ minden tájáról, figyelve a tehetségeket.

A cirkuszi előadások mellett szakmai programokkal is készülnek. Fekete Péter kiemelte:

Magyarország egyértelműen Európa vezető országa a cirkuszművészet terén, és ez a rang kötelez.

„Ez nemcsak azt jelenti, hogy különleges műsorszámokat mutassanak be az artisták, hanem azt is, hogy Budapest egy olyan kutató, tudományos szintér legyen, ahova jó eljönni, ahol jó eszmét cserélni, ahol a tudás összegződik” – mondta. Az egy hét során pedagógiai és cirkuszépítészeti konferenciát is tartanak.

„A manézs egy lefektetett óriási glória, és fölötte a cirkuszosoknak a templom a cirkusz épülete. Nagyon kevés cirkuszépület van Európában, rengeteget lebontottak és ez a konferencia utánajár, hogy miért bontották le ezeket az épületeket, ahol pedig újat építenek, ott milyen technológiával, a kor követelményeinek megfelelően kell visszaépíteni azokat” – közölte.

A fesztivál január 17-én egy nagyszabású díjátadó gálaműsorral zárul. Fekete Péter szerint aki itt nyer vagy díjat kap, az nagy eséllyel jobb szerződésre pályázhat. A zsűri elnöke Svájcból Eugene Chaplin lesz, a helyezettekről egy kilenc tagú testület dönt majd.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán