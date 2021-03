Szép lassan teljesen kiürül a Néprajzi Múzeum Kossuth téri épülete

A Néprajzi Múzeum 220 ezernél is több műtárgyból álló gyűjteményéből már több mint százezer darab elhagyta az intézmény Kossuth Lajos téri épületét, megközelítőleg 20 ezer darab pedig már becsomagolásra került. Kiköltöztették már a teljes archívumot, amely több millió oldalnyi dokumentációt, százezernyi fotót, rendkívül érzékeny üvegnegatívokat, valamint Vikár Béla és Bartok Béla által a legkorábban gyűjtött, viaszhengeres mód hangrögzített anyagokat jelenti is jelenti. Ahogyan szintén átszállításra került a teljes szakkönyvtár, amely Európa legnagyobb vonatkozó néprajzi antropológiai könyvtára – sorolta Kemecsi Lajos.

A főigazgató az InfoRádió érdeklődésére arra is kitért, hogy miután egy költözés nem kifejezetten látogatóbarát szakmai esemény, így a Néprajzi Múzeum gyűjteményének átmeneti szálláshelyéül szolgáló Szabolcs utcai raktárbázisa, ha nem lenne járvány, momentán akkor sem lenne látogatható. Nincs is olyan projekt vagy program tervbe véve jelenleg ott, ami a látogatónak szólna.

Ugyanakkor, ha végleg befejeződik a költözés, és persze a világjárvány is megszűnik fenyegetőnek lenni, lehetőség nyílhat a raktárbázison megismer akár a restaurálók munkáját, akár bizonyos látványtári elemeit a gyűjteménynek.

A fő attrakciókra természetesen a múzeum leendő főépületében, a Városliget szélén megvalósuló nagyépületben lesznek elérhetők, a tervek szerint 2022 márciusától. Trianoni gyűjtemény A trianoni békével kapcsolatos gyűjteményt tett közzé az interneten a Néprajzi Múzeum. A nyilvános adatbázisként is működő kollekcióban a hivatalos emlékezés tárgyai mellett a magánemlékezet tárgyai is helyet kaptak. Kemecsi Lajos az InfoRádiónak megjegyezte, a gyűjtemény nem előzmények nélküli, hiszen a múzeum hasonló, más társintézményekkel közösen már korábban is megvalósított az első világháborúval összefüggő tárgyi emlékekről szóló adatbázist. Ennek tapasztalatait felhasználva – a nemzeti összetartozás évének kiemelt programjaként – sikerült a Trianon tárgyi emlékei gyűjteményt és adatbázist létrehozni a a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum és Intézet, valamint a Székely Nemzeti Múzeum összefogásával. A teljes ide vonatkozó interjú alább hallgatható meg.

Nyitókép: MTI/Városliget Zrt.