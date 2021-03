Máris megvan az év dala?

A mindössze 18 éves énekesnőt a tengerentúlon elsősorban Disney-sorozatok gyerekszínészeként ismerhették, de rendkívüli gyorsasággal került a sikerlisták élére a világ több nagy országában.

A Billboard amerikai szaklap listáján hamarosan a 9. hetét kezdi az első helyen, ahol január közepén debütált. A tengerentúli rádióadók messze legnépszerűbb felvétele a Drivers Licence, így aztán egyelőre azt sem látni, hogy meddig tudja elnyújtani ezt a sorozatát. Angliában és a globális listán is első lett a dal, Franciaországban és Németországban pedig a második helyig jutott.

Az év végi összesítésekben gyakran azok a sikerek dominálnak, amelyek még az előző év végén vagy az adott év első hónapjaiban jelennek meg, hiszen az adott esztendő végéig számolva többször kerülhetnek az éterbe, több letöltést regisztálhatnak, illetve jobb eladási számokkal is zárhatnak, mint azok az egyébként akár hasonlóan jól teljesítő slágerek, amelyek a nyáron vagy még később jelennek meg.

Az már most kijelenthető, hogy az első negyedévnek ez a leginkább átütő slágere, de - hacsak nem érkezik pár héten belül egy ennél is jóval nagyobb siker - nem okozna meglepetést, ha az amerikai tinédzser sztár dalát találnánk több rangos év végi összesítés élén, ahogy szinte garantált lesz Olivia Rodrigo neve a jövő évi díjkiosztók jelöltjei között is.