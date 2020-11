Molnár Piroska: "amikor szépen kikopnak a szerepeim, kimegy az ember alól a pálya"

Tizenkét előadásban játszana jelenleg is Molnár Piroska Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színésznő, többek közt az Örkény Színházban és az Orlai produkció darabjaiban, ha a koronavírus-járvány miatt nem zártak volna be a színházak, emellett a Keresztanyu című tévésorozat címszerepe is az övé. Az RTL Klub sorozatában Szacsvay Lászlóval, Trokán Péterrel és Gálvölgyi Jánossal és sok fiatal kollégájával dolgozik a 75 éves, több mint ötven éve a pályán lévő színésznő.

"Egy falusi asszonyt alakítok, aki az ukrán határ mentén egy csempészbanda főnöke, ezért is Keresztanyu a cím. Ő tartja össze a csempészhálózatot, ő irányítja a kiterjedt családját" – mondta el a szerepéről Molnár Piroska az InfoRádiónak.

A színművésznő szerint Budapesten rengeteg jó színház és előadás van.

"Élő, színes, jó színházi élet van Budapesten és Magyarországon is, irigylésre méltó"

– fogalmazott. Hiányzik is neki most azon túl, hogy nem állhat színpadra, az is, hogy nézőként sem tud beülni egy előadásra sem. Premierje is elmaradt a pandémia miatt: az Átriumban A jegyzőkönyvben Fodor Tamással váltásban játssza majd egy hivatalnok monológszerű szerepét Alföldi Róbert rendezésében.

Arról, mi alapján válogat a szerepek közt, Molnár Piroska elmondta: valóban válogatnia kell, aszerint, hogy térdartrózisa mit bír még el.

"Melyik díszletben nincs lépcső, melyik darabban nem kell sokat gyalogolni a színpadon, netán szaladni, vagy akár táncolni, mert az nem megy" – mondta a színésznő, aki néhány hónapja

fontolgatta, hogy visszavonul, de nem úgy, hogy otthagyja szerepeit.

"Nem hagyhatok cserben produkciókat. Majd amikor ezek szépen kikopnak, és nem vállalok semmi újat, akkor kimegy az ember alól a pálya. Ha csak nem történik közben valami olyasmi, hogy a szervezetem azt mondja egyik napról a másikra, hogy na, Molnár, holnaptól nincs színpad!"

A színésznőnek elmondása szerint nem fontos, hogy melyik szerepét mennyire tartják jelentősnek, bár azt az emléket jólesőnek nevezte, amikor egy krétai eldugott hotel belső medencéje mellett egy másik magyar vendég azzal szólította meg, hogy annak idején Kaposváron az előadásokra kirendelt katonaként minden szerepében látta. Ő maga viszont nem tartja számon, miben mit játszott.

"Állítólag kétszáznegyven szerepet játszottam, de nekem nem dolgom ezt összeírni – mondja. – Az emberek általában gyarapszanak attól, hogy élnek, ahogy élnek. Hál' istennek mindig olyan emberekkel vagyok körülvéve, akiktől tanulhatok valamit."

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi